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Прослуховується iPhone: експерти розповіли, як розпізнати шпигунське ПЗ на телефоні

Олена Кюпелі
7 травня 2024, 15:36
280
Як зрозуміти, що телефон просушується і що про це говорить сама компанія.
ЗМІ пишуть про атаку на iPhone
ЗМІ пишуть про атаку на iPhone / Колаж Главред, фото Pixabay

У квітні компанія Apple розіслала повідомлення користувачам iPhone у 92 країнах, попереджаючи їх про те, що вони зазнали шпигунського ПЗ.

"Apple виявила, що ви стали жертвою найманської шпигунської атаки, яка намагається віддалено скомпрометувати iPhone, пов'язаний із вашим Apple ID", - йдеться в повідомленні.

Користувачі швидко перейшли на сайти соціальних мереж, включно з X, намагаючись зрозуміти, що означає повідомлення. Багато з постраждалих проживали в Індії, але інші жителі Європи також повідомили, що отримали попередження Apple, пише Wired.

відео дня

Безпека iPhone

  • Що робить шпигунське ПЗ
  • Що робити, якщо шпигують за iPhone
  • Як зрозуміти, що iPhone прослуховується

Через кілька тижнів про останні атаки на iPhone досі мало що відомо. Колишній гігант смартфонів Blackberry, нині охоронна фірма, опублікував дослідження, яке вказує на те, що вони пов'язані з китайською шпигунською кампанією, що отримала назву "LightSpy", але представник Apple Шейн Бауер каже, що це неточно.

Хоча Apple стверджує, що останні повідомлення про шпигунські програми не пов'язані з LightSpy, шпигунське ПЗ залишається зростаючою загрозою.

Що робить шпигунське ПЗ?

Шпигунське ПЗ надає зловмисникам доступ до мікрофона смартфона і дає їм змогу переглядати все, що ви пишете, включно з повідомленнями в зашифрованих додатках, таких як WhatsApp і Signal. Вони також можуть відстежувати ваше місце розташування, збирати паролі та збирати інформацію з додатків.

Раніше шпигунське ПЗ поширювалося за допомогою фішингу, вимагаючи від жертви клацнути посилання або завантажити зображення. Сьогодні його можна доставити за допомогою так званих "атак з нульовим клацанням" через зображення iMessage або WhatsApp, яке автоматично встановить шпигунське ПЗ на ваш пристрій.

Що можна зробити?

Якщо ви зіткнулися з експлойтом з нульовим кліком, що доставляє шпигунське ПЗ, експерти кажуть, що ви мало що можете зробити, щоб захистити себе або відновити безпеку своїх пристроїв.

"Найкраще, що можна зробити, якщо на вас націлені, - це повністю відмовитися як від обладнання, так і від будь-яких пов'язаних із ним облікових записів", - каже Аарон Енгель, директор з інформаційної безпеки ExpressVPN.

"Купіть новий гаджет, отримайте новий номер телефону і створіть абсолютно нові облікові записи, пов'язані з пристроєм", - каже він.

Хто такий Джаввад Малік

Джаввад Малік - фахівець із питань безпеки в KnowBe4, блогер, спікер заходів і галузевий коментатор. До приходу в KnowBe4 Джаввад був захисником безпеки в AlienVault. До цього він був старшим аналітиком у відділі корпоративної безпеки (ESP) компанії 451, надаючи поглиблену та своєчасну інформацію щодо стану корпоративної безпеки та тенденцій, що виникають, а також конкурентні дослідження, позиціювання нових продуктів і вихід на ринок, інвестиції.

iPhone прослуховується: як зрозуміти

Виявлення шпигунських програм може бути складним завданням, але незвична поведінка може вказувати на те, що гаджет прислухається.

  • Швидка розрядка батареї
  • Несподівані відключення

Високий рівень використання даних може вказувати на деякі типи заражень, каже Джаввад Малік, провідний фахівець з питань безпеки в організації з навчання безпеки KnowBe4.

Хоча деякі додатки стверджують, що виявляють шпигунське ПЗ, їхня ефективність може різнитися, і для надійного виявлення часто необхідна професійна допомога, каже він.

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