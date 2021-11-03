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Facebook запускає нову функцію: яким чином вона працюватиме

3 листопада 2021, 23:08

Відтепер автори зможуть самостійно ділитися посиланнями, які можна налаштувати.

Facebook
Facebook запускає нову функцію / Фото Reuters

Компанія Meta вводить новий інструмент до платформи Facebook - він допоможе авторам контенту уникати 30% комісії з підписки від Apple, повідомляється на Facebook-сторінці Марка Цукерберга.

Йдеться про функцію, яка отримала назву підписки шанувальників, яка дозволяє кожному бажаючому оформити підписку на автора контенту.

Тепер автори зможуть самостійно ділитися посиланнями, які можна налаштувати. Якщо користувач платформи підпишеться - автор отримає всі кошти з урахуванням податків, оскільки оплата відбуватиметься через платіжну систему компанії Facebook Pay. Apple, зі свого боку, бере 30% комісію.

Нагадаємо, 4 жовтня, в Facebook, Instagram, Tiktok і WhatsApp стався серйозний збій. Всі сайти одночасно перестали працювати. Деякі користувачі повідомляють про збій в роботі YouTube. Також не працювала кріптобіржа Coinbase.

ЗМІ повідомляють, що дані 1,5 мільярда користувачів Facebook були продані в даркнеті.

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Також Главред писав про те, що американський мільярдер Марк Цукерберг оголосив про перейменування компанії Facebook. Відтепер компанія матиме назву Meta.

За словами Цукерберга, назва Meta має відображати новий напрямок, в якому планує працювати компанія.

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Технологии Facebook Марк Цукерберг
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