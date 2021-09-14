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Apple презентувала iPhone 13: основні характеристики

14 сентября 2021, 21:31

Компанія Apple сьогодні представила нові гаджети.

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Презентація Apple 2021 / LetsGoDigital

Американська компанія Apple 13 вересня традиційно провела вересневу презентацію нових гаджетів. Одна з найбільш очікуваних новинок - нове покоління смартфонів iPhone 13 і смарт-годинник.

iPhone 13 не відрізняється від попереднього покоління і буде включати iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro і iPhone 13 Pro Max.

Розміри екранів залишилися колишніми, але сам виріз став менше.

Новий iPhone 13

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Зовні дизайн iPhone 13 змінився не сильно. Сам дисплей став на 28% вище яскравіше (максимальна яскравість 1200 ніт).

У поколінні iPhone 13 використовується новий процесор A15 Bionic, який на 50% швидше топових процесорів у конкурентів. Чіп має 6 ядер і побудований по 5 нанометровому техпроцесу.

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Оновився дизайн блоку камер. У iPhone 13 і 13 mini тепер більший 12-мегапіксельний сенсор основної ширококутної камери, з розміром пікселів 1,7 мкм і діафрагмою f/1.6. Ультраширококутна камера отримала таку ж роздільну здатність, а також має кут огляду 120 градусів і діафрагму f/2.4.

iPhone 13 Pro і Pro Max

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Моделі iPhone 13 Pro і Pro Max будуть доступні в новому кольорі Sierra Blue.

Екранний виріз на 20% менше, новий дисплей Super Retina XDR з піковою яскравістю 1000 ніт підтримує технологію технологією ProMotion, яка може змінювати частоту оновлення дисплея від 10 до 120 Гц. Розміри дисплеїв не змінилися: у iPhone 13 Pro - 6,1 дюйма, у 13 Pro Max - 6,7 дюйма.

Процесор A15 Bionic має ще більш потужне відеоядро, ніж в молодших моделях. Смартфони отримали нову систему з трьох камер, Apple подає її як революцію в мобільній фотографії. Всі модулі отримали підтримку нічного режиму.

Доступна версія на 1 Тб пам'яті.

Вартість нових iPhone 13 складе:

  • iPhone 13 mini - від 699 доларів
  • iPhone 13 - від 799 доларів
  • iPhone 13 Pro - від 999 доларів
  • iPhone 13 Pro Max - від 1099 доларів

Нові Apple Watch Series 7

Нове покоління годинників Apple Watch отримало збільшений дисплей в порівнянні з попереднім. У компанії стверджують, що завдяки цьому на екрані Series 7 поміщається на 50% більше тексту. Крім того, тепер на ньому зможе відображатися QWERTY клавіатура.

У Series 7 є захист IP6X і більш міцне захисне скло. Автономність заявлена на рівні 18 годин, але ця модель буде заряджатися на третину швидше шостого покоління. У комплекті буде магнітна зарядка тепер з коннектором USB Type-C.

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В Apple Watch з'являться нові функції завдяки оновленню watchOS, яке дозволить вимірювати відстань, силу удару та інші корисні для спортсменів показники.

Ціна Apple Watch Series 7 - від 399 доларів.

Новий iPad

Компанія Apple показала новий доступний iPad, так звану базову модель. Планшет отримає процесор Apple A13 Bionic, більш потужний, ніж у нинішньому iPad (2020) 8-го покоління.

Дизайн планшета не змінився, але додали нову фронтальну камеру на 12 мегапікселів з кутом огляду 122 градуси.

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Ціни iPad стартують з 329 доларів в США за версію 64 ГБ.

Старт продажів нового iPad запланований з наступного тижня.

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