Зима закінчилася? Синоптик приголомшив прогнозом 'літа' в січні

Температура повітря по всій країні підніметься, розповів Станіслав Щедрін.

/ cz.wallpapers-fenix.eu

Погода в Україні дивує несподіваними періодами різкого потепління. Температура в січні більше відповідає літньому періоду.

За прогнозм народного синоптика Станіслава Щедріна, рекордні температурні показники очікуються найближчими днями.

"Вже й не весна, а майже літо посеред зими, пік поточного потепління очікується в період 17-21 січня, коли температура повітря по всій країні підніметься до +10 +12, в центрі і на півдні потеплішає до +13 +15, на Одещині і в Криму навіть до +17 +20, ось тільки на заході стовпчики термометрів не будуть підніматися вище +5 +7 градусів", - попередив він.

При цьому Щедрін додав, що з 24 січня очікуємо поступове похолодання.

Нагадаємо, в Україні погода піднесе черговий сюрприз. Після відчутних морозів незабаром очікується помітне потепління, розповів народний синоптик Станіслав Щедрін.

Він пише в Facebook, що в більшу частину Європи знову почне надходити теплі повітряні маси з Африки.

"Тому і в Україні знову очікується аномальне потепління до +8 +10", - попередив Щедрін.

Читайте більше: