Спека до +43 охоплює Європу: яка погода чекає на Україну

Хвиля тепла рухається з південної Європи на північ. У низці країн температура перевищить норму на 16 градусів.

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Україна поки що поза зоною екстремальної спеки / Фото: УНІАН

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Які країни Європи охопить аномальна спека

Де температура підніметься до +43 градусів

Чи загрожує Україні екстремальна спека

Європу охоплює потужна хвиля спеки. У низці країн температура повітря вже сягає +36...+37 градусів, а найближчими днями у деяких регіонах стовпчики термометрів можуть піднятися до +43 °C. Однак Україна, за попередніми прогнозами, уникне екстремальної спеки.

За даними синоптиків ресурсу Dobra Pogoda, нова хвиля спеки рухається з південної Європи до центральної частини континенту. Особливо високі температури очікуються в період з 19 по 22 червня.

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Сильна спека охопить велику територію Польщі й триватиме довго. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Після тривалого похолодання повітря може прогрітися до +36...+43 градусів.

Погода на 17 червня 2026 року / Фото: dobrapogoda24.pl

Водночас в Україні погодні умови будуть значно м’якшими. Згідно з прогнозними картами, з 19 по 21 червня температура на більшій частині території країни становитиме до +28 градусів. Тепла погода охопить практично всі регіони, проте екстремальної спеки поки що не очікується.

Погода на 19 червня 2026 року / Фото: dobrapogoda24.pl

Найскладніша ситуація прогнозується в країнах Західної та Південної Європи. Під вплив аномально високих температур потраплять південні та південно-східні райони Португалії, південна, південно-західна та північно-східна Іспанія, центральні та південні регіони Франції, а також значна частина Італії.

У цих районах стовпчики термометрів регулярно підніматимуться до +35...+43 градусів. За оцінками метеорологів, температура виявиться на 8–16 градусів вищою за кліматичну норму.

Погода на 21 червня 2026 року / Фото: dobrapogoda24.pl

Фахівці попереджають, що тривала спека може поглибити проблему посухи та значно підвищити ризик масштабних лісових пожеж. Водночас Україна поки що залишається поза зоною найбільш небезпечних температурних аномалій.

Погода в Україні на сьогодні

Як писав Главред з посиланням на Укргідрометцентр, 17 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Синоптики цього дня прогнозують дощі та грози, крім південних і південно-східних областей. Вітер буде західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря на узбережжі морів до 17°; вдень 19–24°, на півдні країни 23–28°.

У Києві 17 червня — мінлива хмарність. Синоптики цього дня прогнозують дощ і грозу. Вітер західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура в області вдень 19–24°; у Києві вдень 20–22°.

Погода в Україні 17 червня 2026 року / facebook.com/UkrHMC

Яка буде погода в Одесі в червні 2026 року

За прогнозом синоптиків, погода в Одесі буде комфортною. З другої половини місяця температура повітря продовжить поступово зростати: у денні години в Одесі спостерігатиметься +23…+28°C, тоді як вночі термометр показуватиме стабільні +18…+20°C.

Гроза накриє місто 26 червня.

В останні дні червня погода в Одесі буде сонячною. Опадів не передбачається.

Що стосується температури повітря, то вона теж залишається стабільною — протягом дня в місті прогнозується +25…+29 °C, а в нічні години доби — від +17 °C до +22 °C.

Землю охопить екстремальна спека та катаклізми

У 2026 році сформується одна з найпотужніших моделей Ель-Ніньо за всю історію спостережень. Експерти прогнозують екстремальну спеку практично по всій планеті.

Як пише The Daily Mail, влітку 2026 року середня глобальна температура повітря може зрости на цілих 3°C. Температура вище норми очікується "практично у всіх куточках земної кулі".

Найсильніша спека прогнозується на півдні та заході Північної Америки, у Центральній Америці, країнах Карибського басейну, Європі, Північній Африці та на більшій частині Азії. У північних регіонах Азії також може бути тепліше, ніж зазвичай, хоча там прогноз менш точний.

У Південній півкулі також очікуються аномально теплі умови в багатьох районах. На півночі Південної Америки, найімовірніше, спостерігатиметься найсильніше потепління, а в Південній Африці прогнозується повсюдне перевищення температурної норми.

В Австралії потепління торкнеться переважно західного, південного та східного узбережжя, а на півночі чіткої тенденції поки що немає.

У тропічних регіонах по всьому світу теж буде спекотніше, ніж зазвичай, особливо в Екваторіальній Африці, деяких частинах Південно-Східної Азії та на островах Малайського архіпелагу.

Також "Супер Ель-Ніньо" порушить звичний режим опадів у всьому світі. Кількість дощів збільшиться в деяких частинах півдня Південної Америки, на півдні США, у районі Африканського Рогу та в Центральній Азії. І, навпаки, більш посушлива погода встановиться в Центральній Америці, на півночі Південної Америки, у Карибському басейні, Австралії, Індонезії та деяких частинах Південної Азії.

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