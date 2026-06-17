Спека до +43 охоплює Європу: яка погода чекає на Україну

Читайте в матеріалі:
- Які країни Європи охопить аномальна спека
- Де температура підніметься до +43 градусів
- Чи загрожує Україні екстремальна спека
Європу охоплює потужна хвиля спеки. У низці країн температура повітря вже сягає +36...+37 градусів, а найближчими днями у деяких регіонах стовпчики термометрів можуть піднятися до +43 °C. Однак Україна, за попередніми прогнозами, уникне екстремальної спеки.
За даними синоптиків ресурсу Dobra Pogoda, нова хвиля спеки рухається з південної Європи до центральної частини континенту. Особливо високі температури очікуються в період з 19 по 22 червня.
Сильна спека охопить велику територію Польщі й триватиме довго. Зміна погоди очікується впродовж наступного тижня. Після тривалого похолодання повітря може прогрітися до +36...+43 градусів.
Водночас в Україні погодні умови будуть значно м’якшими. Згідно з прогнозними картами, з 19 по 21 червня температура на більшій частині території країни становитиме до +28 градусів. Тепла погода охопить практично всі регіони, проте екстремальної спеки поки що не очікується.
Найскладніша ситуація прогнозується в країнах Західної та Південної Європи. Під вплив аномально високих температур потраплять південні та південно-східні райони Португалії, південна, південно-західна та північно-східна Іспанія, центральні та південні регіони Франції, а також значна частина Італії.
У цих районах стовпчики термометрів регулярно підніматимуться до +35...+43 градусів. За оцінками метеорологів, температура виявиться на 8–16 градусів вищою за кліматичну норму.
Фахівці попереджають, що тривала спека може поглибити проблему посухи та значно підвищити ризик масштабних лісових пожеж. Водночас Україна поки що залишається поза зоною найбільш небезпечних температурних аномалій.
Погода в Україні на сьогодні
Як писав Главред з посиланням на Укргідрометцентр, 17 червня в Україні очікується мінлива хмарність. Синоптики цього дня прогнозують дощі та грози, крім південних і південно-східних областей. Вітер буде західний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура повітря на узбережжі морів до 17°; вдень 19–24°, на півдні країни 23–28°.
У Києві 17 червня — мінлива хмарність. Синоптики цього дня прогнозують дощ і грозу. Вітер західний зі швидкістю 5–10 м/с.
Температура в області вдень 19–24°; у Києві вдень 20–22°.
Яка буде погода в Одесі в червні 2026 року
За прогнозом синоптиків, погода в Одесі буде комфортною. З другої половини місяця температура повітря продовжить поступово зростати: у денні години в Одесі спостерігатиметься +23…+28°C, тоді як вночі термометр показуватиме стабільні +18…+20°C.
Гроза накриє місто 26 червня.
В останні дні червня погода в Одесі буде сонячною. Опадів не передбачається.
Що стосується температури повітря, то вона теж залишається стабільною — протягом дня в місті прогнозується +25…+29 °C, а в нічні години доби — від +17 °C до +22 °C.
Землю охопить екстремальна спека та катаклізми
У 2026 році сформується одна з найпотужніших моделей Ель-Ніньо за всю історію спостережень. Експерти прогнозують екстремальну спеку практично по всій планеті.
Як пише The Daily Mail, влітку 2026 року середня глобальна температура повітря може зрости на цілих 3°C. Температура вище норми очікується "практично у всіх куточках земної кулі".
Найсильніша спека прогнозується на півдні та заході Північної Америки, у Центральній Америці, країнах Карибського басейну, Європі, Північній Африці та на більшій частині Азії. У північних регіонах Азії також може бути тепліше, ніж зазвичай, хоча там прогноз менш точний.
У Південній півкулі також очікуються аномально теплі умови в багатьох районах. На півночі Південної Америки, найімовірніше, спостерігатиметься найсильніше потепління, а в Південній Африці прогнозується повсюдне перевищення температурної норми.
В Австралії потепління торкнеться переважно західного, південного та східного узбережжя, а на півночі чіткої тенденції поки що немає.
У тропічних регіонах по всьому світу теж буде спекотніше, ніж зазвичай, особливо в Екваторіальній Африці, деяких частинах Південно-Східної Азії та на островах Малайського архіпелагу.
Також "Супер Ель-Ніньо" порушить звичний режим опадів у всьому світі. Кількість дощів збільшиться в деяких частинах півдня Південної Америки, на півдні США, у районі Африканського Рогу та в Центральній Азії. І, навпаки, більш посушлива погода встановиться в Центральній Америці, на півночі Південної Америки, у Карибському басейні, Австралії, Індонезії та деяких частинах Південної Азії.
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Про ресурс: Dobra Pogoda
DobraPogoda24.pl — це польський спеціалізований інформаційно-синоптичний портал, запущений у 2013 році. Ресурс орієнтований на надання довгострокових та оперативних прогнозів погоди, а також на моніторинг небезпечних метеорологічних явищ на території Польщі та Європи.
Сайт надає детальні погодинні, короткострокові та довгострокові прогнози (включно з 16-денними) для всіх великих міст Польщі (Варшава, Краків, Лодзь тощо).
На ресурсі розміщено одні з найточніших у країні онлайн-радарів опадів (radar opadów), карт атмосферного тиску та систем відстеження грозових фронтів і ударів блискавок у реальному часі.
Окрім сухих цифр, команда порталу (одним із провідних авторів та аналітиків є Роберт Зелінський) регулярно публікує статті про кліматичні зміни, космічну погоду (сонячні бурі) та аномалії.
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