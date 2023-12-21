Весь графік червоний: в Україні різко посилилася магнітна буря

Магнітна буря, яка накрила Україну, дуже сильно затягується і посилюється. Вона триватиме цілих шість днів. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, магнітна буря увірвалася в країну 18 грудня. Її потужність була на рівні майже 7-ми балів. Таким сильним геомагнітний шторм був цілих три дні. Лише сьогодні, 21 грудня буря трохи ослабла, її потужність знизилася до 5-ти балів.
Очікується, що 22-23 грудня буря знову посилиться до майже 7-ми балів. Лише після цього потужність геомагнітного шторму може піти на спад.
За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 10 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 22 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 61 сонячну пляму.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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