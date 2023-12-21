УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

Весь графік червоний: в Україні різко посилилася магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
21 грудня 2023, 16:51
Магнітна буря в Україні затягується. Дуже сильний геомагнітний шторм триватиме мінімум 6 днів.
Сонце, магнітна буря, Земля, космос
В Україні сильно затягується і посилюється магнітна буря / фото: pixabay

Магнітна буря, яка накрила Україну, дуже сильно затягується і посилюється. Вона триватиме цілих шість днів. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, магнітна буря увірвалася в країну 18 грудня. Її потужність була на рівні майже 7-ми балів. Таким сильним геомагнітний шторм був цілих три дні. Лише сьогодні, 21 грудня буря трохи ослабла, її потужність знизилася до 5-ти балів.

Очікується, що 22-23 грудня буря знову посилиться до майже 7-ми балів. Лише після цього потужність геомагнітного шторму може піти на спад.

відео дня
магнітна буря
В Україні сильно затягується і посилюється магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останню добу на Сонці сталися 10 спалахів класу С і М. Фахівці вважають, що 22 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 35%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 61 сонячну пляму.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

"Страшне правосуддя": у FT спрогнозували, що буде в разі перемоги Росії у війні

"Страшне правосуддя": у FT спрогнозували, що буде в разі перемоги Росії у війні

16:55 Україна
Весь графік червоний: в Україні різко посилилася магнітна буря

Весь графік червоний: в Україні різко посилилася магнітна буря

16:51 Синоптик
Мобілізація до ЗСУ "за кордоном": у Міноборони уточнили слова Умерова

Мобілізація до ЗСУ "за кордоном": у Міноборони уточнили слова Умерова

16:23 Україна
Всі головні новини

Останні новини

17:29

Денис Казанський. Царьов зірвався і викрив Путіна Відеоблоги

17:13

Нідерланди і Фінляндія відправять Україні "мільйонні" пакети допомоги: на що підуть кошти

16:55

"Страшне правосуддя": у FT спрогнозували, що буде в разі перемоги Росії у війні

16:51

Весь графік червоний: в Україні різко посилилася магнітна буря

16:51

Знайти ельфа за 10 секунд під силу небагатьом: складна оптична ілюзія

У Києві може повторитися Куренівська трагедія - Олександр СергієнкоУ Києві може повторитися Куренівська трагедія - Олександр Сергієнко
16:23

Лопес і Аффлек розповіли про моторошні результати своїх старих невдалих романів

16:23

Мобілізація до ЗСУ "за кордоном": у Міноборони уточнили слова Умерова

16:16

"Ситуація складна": окупанти просунулись в районі Синьківки - Снєгирьов

16:14

РФ випустила по Україні 7400 ракет, знищити вдалося лише 1600 - Ігнат

Реклама
16:06

Безініціативні або стабільні: хто такі флегматики, як виділити їх з натовпу

16:00

Навіщо люди мазали живіт попелом 22 грудня: прикмети, які вбережуть нове життя

15:59

"Можуть затягнути процес": експерт розкрив, за скільки відремонтують тонелі на "синій гілці"

15:54

Як приготувати мило вдома: ці поради допоможуть будь-якій господині

15:40

Без неї не свято: Клопотенко розповів, як приготувати кутю на Різдво

15:37

"Друг Путіна" Орбан назвав війну в Україні "операцією" і вибухнув загрозою

15:22

Хитрі кухарі не викидають лушпиння цибулі: куди його додають

15:03

Знищили майже 30 одиниць техніки: в ЗСУ розкрили деталі боїв за Авдіївку

14:54

"Гонщик року 2023": українець став найкращим картинг-пілотом у світі

14:53

"Жодна російська людина не бажала українцям зла": російська актриса видала нову маячню про українців

14:49

В Орбана заплатили Порошенку 37 млн грн - НАЗК

Реклама
14:39

Плани з мобілізації 500 тисяч осіб: Данілов анонсував рішення

14:26

Пихтіти на кухні більше не доведеться: чоловік показав, як відмити вузьку банку

14:04

Тяжкохвора Шеннон Доерті розповіла, як її підставила Алісса Мілано

14:03

Чи може кава підняти артеріальний тиск: фармацевт дала несподівану відповідь

13:58

Угорщину обведуть навколо пальця: ЄС може дати Україні €50 млрд без Будапешта - Орбан

13:56

Росіяни остаточно взяли під контроль промзону в Авдіївці - DeepState

13:50

Російські старі зірки епічно зганьбилися на "голій вечірці" у блогеркиВідео

13:36

Бред Пітт яскраво відгуляв у Парижі 60-річний ювілей разом з молодою коханоюВідео

13:21

РФ інтенсивно наступає на Авдіївку: експерт розкрив план Кремля до виборів Путіна

13:17

"Вони це ненавидять": будівельник назвав натуральний інгредієнт, який відлякує мишей

13:10

Допомога Україні на 61 млрд доларів: у Конгресі зробили прогноз щодо рішення

13:01

Рада проголосувала за легалізацію медичного канабісу в Україні: що зміниться

12:50

Допомога ЗСУ: Favbet Foundation передав на донецький напрямок 4 позашляховика

12:45

Курс долара різко підскочив: експерт розповів, що чекати від валюти до Нового року

12:33

Автомеханік поділився геніальним лайфхаком з цибулею, який розморозить лобове скло за лічені хвилини

12:27

Як швидко прибрати накип в чайнику за декілька хвилин: дієвий метод

12:23

Стане кращим в житті: для 3 знаків Зодіаку 2024 рік приготував щастя і удачу

12:21

"Я впевнений на 100 відсотків": Умеров сказав, коли ЗСУ звільнять Крим

12:20

Армія відбиває атаки РФ біля Авдіївки: у ЗСУ розкрили ситуацію щодо коксохіму

11:53

Китайський гороскоп на завтра 22 грудня 2023: Кролику - розгубленість, Собаці - втрата інтересу

Реклама
11:52

Мішина з сином махнула на відпочинок в Таїланд і отримала на горіхи в Мережі

11:49

Ціни на АЗС кардинально зміняться: експерт повідомив, скільки коштуватиме пальне

11:28

Саакашвілі отруїли у в'язниці: мати політика розповіла подробиціВідео

11:27

Навіщо господині встромляють голки в мило: так робили ще в СРСР

11:08

З січня 2024 перерахують пенсії: кому з українців варто чекати нових грошей

10:58

Путін може застосувати ядерну зброю по території НАТО: екс-аналітик ЦРУ розкрив сценарій

10:54

Глава СБУ анонсував нові сюрпризи для росіян в 2024 році: що може стати ціллю

10:40

Це найпростіша гаряча закуска на Новий рік, рецепт картоплі з салом на шпажках за 25 хвилин

10:32

Будуть санкції: Умеров хоче мобілізувати чоловіків, які живуть за кордоном - Welt

10:30

Чергове нове захоплення: Валід Арфуш розлучається зі своєю дружиною

Новини України
Новини КиєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини ХарковаНовини МаріуполяНовини Миколаєва
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новиниКирило Буданов
Свята
З днем народження подругиКалендар 2023
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодіаку
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти