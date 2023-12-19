Відлига несе небезпеку: у яких областях України оголошено 3 рівень небезпечності

Погода в Україні 20 грудня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там може зійти велика снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях. Все через відлигу.
Погода 20 грудня
В Україні 20 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ у північних областях. На дорогах північно-східних областей буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла; в Карпатах протягом доби близько 0°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +11
За даними meteoprog, 20 грудня в Україні буде дощ і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Закарпатської області. Там температура повітря підвищиться до 0...+6 градусів. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Там температура повітря підвищиться до +5...+11 градусів.
Погода 20 грудня у Києві
У Києві 20 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні в грудні
В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.
Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".
Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.
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