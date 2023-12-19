Відлига несе небезпеку: у яких областях України оголошено 3 рівень небезпечності

У західних областях України може зійти велика снігова лавина через відлигу.

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Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото: pexels

Погода в Україні 20 грудня буде місцями дощовою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях оголошено 3 рівень небезпечності. Там може зійти велика снігова лавина навіть при низьких додаткових навантаженнях. Все через відлигу.

Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото: ventusky

Погода 20 грудня

В Україні 20 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощ у північних областях. На дорогах північно-східних областей буде ожеледиця. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла; в Карпатах протягом доби близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 20 грудня в Україні буде дощ і тепло. Найнижча температура повітря буде на території Закарпатської області. Там температура повітря підвищиться до 0...+6 градусів. Найтепліше буде в Одеській, Миколаївській, Херсонській областях та в Криму. Там температура повітря підвищиться до +5...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото: meteoprog

Погода 20 грудня у Києві

У Києві 20 грудня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде південно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 2-7° тепла; у Києві вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 20 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні в грудні

В Україні в перший місяць зими будуть дні, коли температура повітря підскочить до +15 градусів - синоптик назвала "теплі дати" грудня. На початку грудня через територію України проходитиме атмосферний фронт, який призведе до аномальних температур повітря.

Синоптик Анатолій Прокопенко дав свій прогноз і розповів, якою буде погода в грудні 2023. Він стверджує, що ймовірність суворих морозів до мінус 20 градусів є, але вона "незначна".

Народний синоптик Станіслав Щедрін каже, що в Україні буде справжня зимова казка в грудні. Він розповів, якою буде погода на Різдво та Новий Рік.

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