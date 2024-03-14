Україну накриває снігопад: у двох областях синоптики попереджають про небезпеку

В Україні попереджають про туман у західних областях України.

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Прогноз погоди в Україні на 15 березня / фото: pixabay

Погода в Україні 15 березня буде сніжною. Синоптики прогнозують туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.

Прогноз погоди в Україні на 15 березня / фото: ventusky

Погода 15 березня

В Україні 15 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують мокрий сніг у південних, східних та центральних областях. На території західних областей очікується туман. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

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"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, на узбережжі морів 1-6° тепла; вдень 4-9° тепла, на заході та півдні країни 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 15 березня в Україні буде сніжною. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до 0...+5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +3...+11 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 15 березня / фото: meteoprog

Погода 15 березня у Києві

У Києві 15 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують істотних опадів. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 4-9° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 6-8° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 15 березня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.

Синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

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