Україну накрила нова магнітна буря: "врізав" майже 6-бальний шторм

Україну накрила нова магнітна буря. Вона триватиме цілих 5 днів. Про це повідомляє meteoagent.
Магнітна буря увірвалася в країну 12 березня. Тоді її потужність була на рівні 3-х балів. Уже наступного дня геомагнітний шторм "врізав" із новою силою - майже 6 балів. 14 березня буря стала трохи слабшою й опустилася до 4-бального рівня.
Очікується, що сьогодні, 15 березня, сила потужність геомагнітного шторму стане ще слабшою - 3 бали. На такому рівні він протримається і наступного дня, після чого опуститься до мінімуму.
За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 15 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.
Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 17 сонячних плям.
Що таке магнітна буря?
Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.
Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити під час магнітної бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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