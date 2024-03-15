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Україну накрила нова магнітна буря: "врізав" майже 6-бальний шторм

Ангеліна Підвисоцька
15 березня 2024, 05:55
Сильна магнітна буря трохи затягується. Очікується, що вона триватиме 5 днів.
магнітна буря, сонце, погода, спалахи на сонці
Україну накрила нова магнітна буря / фото: depositphotos.com/ua

Україну накрила нова магнітна буря. Вона триватиме цілих 5 днів. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря увірвалася в країну 12 березня. Тоді її потужність була на рівні 3-х балів. Уже наступного дня геомагнітний шторм "врізав" із новою силою - майже 6 балів. 14 березня буря стала трохи слабшою й опустилася до 4-бального рівня.

Очікується, що сьогодні, 15 березня, сила потужність геомагнітного шторму стане ще слабшою - 3 бали. На такому рівні він протримається і наступного дня, після чого опуститься до мінімуму.

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магнітна буря
Україну накрила нова магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 15 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 15%. Імовірність спалахів класу Х становить 1%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 17 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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