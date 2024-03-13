Зимова погода повертається: Україну накриє сніг та ожеледиця

Погода в Україні 14 березня буде дощовою та сніжною. Синоптики прогнозують ожеледицю. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
У Івано-Франківській та Закарпатській областях синоптики оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини навіть при низьких додаткових навантаженнях.
Погода 14 березня
В Україні 14 березня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики прогнозують невеликий дощ з мокрим снігом. На дорогах центральних та північних областей буде ожеледиця. Вітер в цей день буде східний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; на Закарпатті та в Криму вночі 1-6° тепла, вдень 7-12°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -1
За даними meteoprog, 14 березня в Україні буде дощовим і сніжним. Найнижча температура повітря буде на території Кіровоградської області. Там температура повітря опуститься до -1...+4 градусів. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+12 градусів.
Погода 14 березня у Києві
У Києві 14 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий мокрий сніг. У цей день на дорогах буде ожеледиця, вітер очікується східний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі від 3° тепла до 2° морозу, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 4-6° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні
Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.
Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.
Нагадаємо, Україну атакував майже 7-бальний шторм – у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря. Очікується, що магнітна буря знизиться до мінімуму лише 13 березня.
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