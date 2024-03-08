УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Синоптик

В Україну увірвалася майже 7-бальна магнітна буря: вируватиме майже тиждень

Ангеліна Підвисоцька
8 березня 2024, 17:27
Сильна магнітна буря, яка накрила Україну, може стати причиною поганого самопочуття.
сонце, магнітна буря, Земля, космос
Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря / фото: pixabay

В Україну увірвалася магнітна буря і вона раптово стала дуже сильною. Про це повідомляє meteoagent.

6 березня країну накрив майже 4-бальний геомагнітний шторм. Уже 7 березня потужність раптово зросла до майже 7-ми балів. Наступного дня буря буде на такому ж рівні.

Очікується, що 9 березня сила геомагнітного шторму спуститься до 5-ти балів, а 10 березня - до 3-х. У вівторок, 12 березня, потужність магнітної бурі опуститься до мінімуму.

відео дня
магнітна буря
Україну накрила майже 7-бальна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С. Повідомляється, що 9 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 20%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 26 сонячних плям.

Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі й за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої й борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі й більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.
магнітна буря магнітні бурі коли будуть магнітні бурі Календар магнітних бур
Реклама

Головне за день

Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

17:50 Україна
Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні

Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні

17:49 Політика
В Україну увірвалася майже 7-бальна магнітна буря: вируватиме майже тиждень

В Україну увірвалася майже 7-бальна магнітна буря: вируватиме майже тиждень

17:27 Синоптик
Всі головні новини

Популярне

РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході 3721

РФ пішла на штурм стратегічного міста: у ЗСУ розповіли про ситуацію на сході

Бушуватиме 6 днів: Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря 2897

Бушуватиме 6 днів: Україну накрила нова і дуже сильна магнітна буря

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відео 2035

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відео

Чудово проведемо час : Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої 1839

"Чудово проведемо час": Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої

Останні новини

18:17

"Я також ризикую": Зеленський назвав кількість спроб Путіна його вбити

17:53

"Тому що люблять": Зеленський зворушив заявою про своїх дітей і дружину

17:50

Третій день поспіль у Сумах гримлять вибухи: РФ скидає авіабомби

17:49

Зеленський назвав дві ключові "цілі" Путіна в Україні

17:27

В Україну увірвалася майже 7-бальна магнітна буря: вируватиме майже тиждень

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

17:27

Росія штурмує стратегічне місто: в ЗСУ розкрили можливості ворога

17:22

Що потрібно, щоб загартувати характер: як це зробити

17:13

У РФ рекордні втрати: три бригади ЗСУ зламали штурм РФ на сході – Forbes

17:03

За що соромно та як реагує на хейт зірка "Папіка" та "Якщо чесно" Дар'я Петрожицька

Реклама
16:55

Як українці дивилися телеканали, серіали та новини у лютому: аналітика від Київстар ТБ новости компании

16:33

Зеленський - про атаку РФ на Одесу під час його візиту: ракета вдарила за 300-400 метрів

16:24

Можна видихнути: в Україні падає в ціні популярний овоч

16:22

Що приховує принц Вільм про стан Міддлтон: загроза для Чарльза

16:20

"На руку Путіну": Зеленський назвав серйозні ризики замороження війни для України

15:55

Що потрібно зробити 9 березня, щоб не накликати біду: важливі прикмети та заборони

15:54

Удари на 150 кілометрів: ЗСУ почали далекобійне полювання на літаки РФ

15:42

Дочка путіністки Єгорової розплакалася, розповідаючи про рідних в окупації на Херсонщині

15:26

Кльова дівчина: Галкін показав щасливу Пугачову в шортиках

15:25

Українські активісти-антикорупціонери винні, що Захід не дає Україні зброю – СупрунВідео

15:21

Ракети Taurus і війська ФРН в Україні: у Берліні зробили заяву

Реклама
15:16

Коли День матері в Україні 2024: дата та історія свята

15:05

Потрібно мати "зір орла", щоб знайти 2 загублені предмети: складна оптична ілюзія

15:05

Ви - інші: Андрієнко розповів, як розчарована в РФ Заворотнюк ридала в нього на плечіВідео

14:38

"Бій століття": Ф'юрі зробив гучну заяву перед великою "бійкою" з Усиком

14:33

Таємні стосунки, скандал із кліпом у церкві та розрив: усе про роман Жадана і СоловійВідео

14:26

Наталія Холоденко досьє

14:23

Співзасновниця банку "Конкорд" закликала Зеленського захистити бізнес від Гетманцева

14:22

Молодик 10 березня: життя 3 знаків зодіаку перевернеться з ніг на голову

14:19

"Чудово проведемо час": Путін покликав скривджену коханку в Сочі та відхрестився від Кабаєвої

14:18

У Києві виявили черговий шахрайський call-центр, його працівники побили журналістів

13:46

Ведучий Орест Дрималовський, який служить у ЗСУ, показав свій обід на полігоні

13:45

Сотні штурмовиків "покришили" разом із технікою: у РФ великі втрати на сході

13:44

Коли можна їсти після тренування: тренерка розповіла про найбільші помилкиВідео

13:36

Усуньте накип у пральній машині за допомогою звичайного кухонного інгредієнта

13:27

"Становить загрозу": балерину позбавили литовського громадянства за "симпатії до Путіна"

13:24

Коли в Україні запрацює новий закон про мобілізацію: в Раді дали відповідь

12:57

Жителі України зобов'язані заплатити податки: за що і скільки потрібно віддати державі

12:47

"Прокляв ту країну": Андрієнко з потрохами "здав" Цекало

12:44

В Україні обмежать перекази за картками: кого торкнуться зміни

12:32

"Правильно зробили": путіністку Бузову гримнули головою прямо на сцені

Реклама
12:30

Колону знищили вщент: потужний удар десантників ЗСУ на сході потрапив на відеоВідео

12:21

Зеленський вирушить із візитом до Туреччини: що анонсували в ОП

12:09

Зірка "Довбуша" жорстко пояснив фанатам російської, чому потрібно переходити на українську

11:55

Кіркоров розповів, як путініст Михалков увірвався в його ніч кохання з Пугачовою

11:54

Тривожний прогноз: полковник ЗСУ розповів, скільки ще Росія зможе вести війну

11:51

"Це жахливо": принц Гаррі зв'язався з принцом Вільямом

11:39

Вдарить мороз -6 градусів і будуть дощі: коли погода принесе неприємний "сюрприз"

11:35

Прильоти по окупантах: на Запоріжжі підірвали склад і базу РФ разом із технікою

11:30

Церковне свято 9 березня: від чого треба утриматися в день 40 святих

11:29

В Україні зміниться мінімальна зарплата: на скільки піднімуть

Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибиранняАвто
Мода та краса
Фарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижки
Гороскоп
Гороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп на завтраГороскоп Таро
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Свята
Яке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рік
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти