Налетять хуртовини, вітер і льодяний дощ: синоптик назвала дату потужного циклону

В Україну йде потужний циклон. Синоптик попередила, у які дні будуть замітати потужні хуртовини і налетить штормовий вітер.

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Погода в Україні – налетять хуртовини, вітер і льодяний дощ/ unsplash.com

Погода в Україні стане ще складнішою у два дні кінця місяця – 26 і 27 листопада. У ці дні в нашу державу прийде циклон, погода різко погіршиться і здивує неприємними метеорологічними явищами.

Варто бути готовими до льодяного дощу, мокрого снігу, хуртовин і подекуди штормового вітру. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"Починаю із прогнозу на неділю-понеділок. До нас завітає знову активний циклон з південного заходу. І якщо раніше це був переважно дощ та вітер, то цього разу погодні умови стануть відчутно складнішими. Очікується мокрий сніг, сніг, хуртовини, при вищій температурі повітря льодяний дощ, налипання мокрого снігу, ожеледь та ожеледиця", – розповіла Діденко.

Вона зазначила, що також буде сильний вітер до штормових поривів. Синоптик закликала у ці два дні бути обережними через погіршення погодних умов.

"Будь ласка, не ігноруйте цей прогноз на 26-27 листопада. Підготуйте лопатки в автомобілі, собі відповідний одяг, взуття і профілактичні ліки від реакцій на шалені стрибки погоди. Така погода не повинна застукати нас зненацька – ми ж це проходили багато разів", – наголосила Наталія Діденко.

А от перед цим похолоданням буде два дні потепління – в п’ятницю і суботу, 24 і 25 листопада. У ці два дні встигне розтанути сніг, який випав у минулі кілька днів., каже синоптик.

Погода в Україні 26 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні 27 листопада/ Укргідрометцентр

Погода в Україні

Раніше повідомлялося, що синоптик назвала найхолодніший день кінця осені. До України сунеться новий атмосферний фронт. Подекуди швидкість вітру буде досягати 25-30 м/с, а морози у двох областях будуть до -14 градусів.

Також раніше синоптики повідомили, що в Україну на два дні прийде потепління. Синоптик Наталія Діденко розповіла, що потепління буде у п’ятницю і суботу, 24 і 25 листопада. Температура повітря ненадовго підніметься.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич попередив, що в Україні повалить сильний сніг, і сказав, у яких областях буде -14, а в яких +11 градусів. У частині областей сформується сніговий покрив і будуть морози, але в деяких регіонах температура буде досить теплою.

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