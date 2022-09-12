В Україну мчить морозний циклон: синоптики назвали області, які будуть плавати

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в останні дні показала справжню осінь. За прогнозом синоптиків, дощі охоплять всю Україну в найближчі дні.

Проливні дощі будуть без гроз. Вдень очікується 12-21 градус зі знаком "плюс", а в нічний час стовпчики термометрів покажуть +8 +13 градусів.

У середу, 14 вересня, принесе сонячну погоду на більшість територій України. Дощі пройдуть тільки в Харківській, Донецькій і Луганській областях, в інших регіонах - без опадів.

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Денна температура повітря прогнозується на рівні +14 +22 градуси, вночі буде від 8 до 14 градусів тепла.

У четвер, 15 вересня, дощі знову повернуться в Україну. Сухо буде тільки в Криму, а також у Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській області. На решті території країни пройдуть дощі.

Але незважаючи на опади, на півдні буде досить тепло: від 12 до 15 градусів з позначкою "плюс" вночі і 21-24 градуси тепла в денний час доби.

На решті території країни вночі очікується від 11 до 14 градусів тепла, а вдень повітря прогріється в діапазоні від 16 до 19 градусів вище нуля.

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Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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