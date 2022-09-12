Вируватиме шторм і заливатиме всю Україну: синоптики розповіли про атаку осінньої "хуртовини"

Погода буде показувати справжню осінь весь тиждень.
Погода в Україні на цьому тижні атакує всю країну зливами, штормом і холодиною.
Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, без сонця українці все ж не залишаться.
У понеділок, 12 вересня варто чекати дощів, місцями з грозами. Дощі очікуються всюди, грози додадуться ближче до сходу.
Сонячно буде тільки в Сумах. Температура повітря буде варіюватися від +11...+14 на заході, +17...+19 на сході, +18...+21 по лінії Запоріжжя, на півдні - +19...+21.
У вівторок, 13 вересня очікується аналогічна погода. Температура повітря вдень підніметься максимум до + 21 градуса залежно від регіону.
У середу, 14 вересня вигляне сонце. День буде теплим та без дощів. При цьому температура повітря не підніметься вище тієї, що була днем раніше.
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У четвер, 15 вересня варто очікувати знову дощ. Температурний режим збережеться в межах минулого дня.
У п'ятницю, 16 вересня знову будуть лити дощі по всій країні. Вдень температура повітря підніметься до + 17 ... + 21 вдень. На півдні буде ще тепліше.
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Погода на осінь
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха-в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.
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