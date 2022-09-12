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Вируватиме шторм і заливатиме всю Україну: синоптики розповіли про атаку осінньої "хуртовини"

12 вересня 2022, 03:10

Погода буде показувати справжню осінь весь тиждень.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / pixabay

Погода в Україні на цьому тижні атакує всю країну зливами, штормом і холодиною.

Як повідомляють синоптики Укргідрометцентру, без сонця українці все ж не залишаться.

У понеділок, 12 вересня варто чекати дощів, місцями з грозами. Дощі очікуються всюди, грози додадуться ближче до сходу.

Видео дня

Сонячно буде тільки в Сумах. Температура повітря буде варіюватися від +11...+14 на заході, +17...+19 на сході, +18...+21 по лінії Запоріжжя, на півдні - +19...+21.

У вівторок, 13 вересня очікується аналогічна погода. Температура повітря вдень підніметься максимум до + 21 градуса залежно від регіону.

У середу, 14 вересня вигляне сонце. День буде теплим та без дощів. При цьому температура повітря не підніметься вище тієї, що була днем раніше.

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У четвер, 15 вересня варто очікувати знову дощ. Температурний режим збережеться в межах минулого дня.

У п'ятницю, 16 вересня знову будуть лити дощі по всій країні. Вдень температура повітря підніметься до + 17 ... + 21 вдень. На півдні буде ще тепліше.

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погода, Україна

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха-в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

Восени погода буде дуже контрастною. Як розповів народний синоптик Леонід Горбань у своїй книзі, у вересні та жовтні будуть спекотні дні і різкі перепади температури.

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