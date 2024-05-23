В Україну йде похолодання і потужні грози: де буде штормовий вітер

Синоптики попереджають про те, шо 24 травня будуть сильні пориви вітру.

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Прогноз погоди в Україні на 24 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 24 травня буде дощовою. У цей день очікуються сильні пориви вітру та грози. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко зазначила, що сильні дощі з грозами пройдуть в західних областях, на Вінниччині, зачеплять Черкащину, Житомирщину, ввечері дощі дійдуть до Одещини. Вітер буде рвучкий, особливо при грозі. На території східних областей прийде похолодання. Там температура повітря опуститься до 19 градусів тепла.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 24 травня / фото: ventusky

Погода 24 травня

В Україні 24 травня буде мінлива хмарність. Синоптики прогнозують дощі з грозами на Правобережжі України. Вітер в цей день буде східний зі швидкістю 7-12 м/с. У деяких областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 11-16°; вдень 21-26°, на Одещині, Миколаївщині та Херсонщині до 29°; на високогір'ї Карпат вночі 6-11°, вдень 17-22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +9

За даними meteoprog, 24 травня в Україну прийде справжня спека. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +15...+27 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+20 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 24 травня / фото: meteoprog

Погода 24 травня у Києві

У Києві 24 травня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день очікують дощі з грозами. У цей день вітер буде східний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°; у Києві вночі 14-16°, вдень 24-26°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 24 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим і не спекотним, прогнозують синоптики.

Метеоролог Ігор Кибальчич заявив, що погода в Україні протягом тижня, з 20 до 26 травня, буде теплою та комфортною. Найближчими днями повітря поступово прогріватиметься в більшості областей нашої держави. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температура повітря відповідатиме літнім показникам.

Також раніше повідомлялося, що будуть пекельна спека і грозові дощі – синоптик розповів, якою буде погода в регіонах та де очікувати негоду.

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