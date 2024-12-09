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Влупив майже 6-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі

Ангеліна Підвисоцька
9 грудня 2024, 22:57
209
В Україні почалася сильна магнітна буря, яка може вплинути на самопочуття.
магнітна буря
Україну атакувала майже 6-бальна буря / фото: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

В Україні почалася нова магнітна буря. Про це повідомляє meteoagent.

Вона почалася ще 6 грудня з 3-бальною потужністю. На такому ж рівні вона була і наступного дня. 8 грудня потужність бурі раптово почала підвищуватися. Вона зросла до 4-х балів, а 9 грудня - майже до 6-ти балів, що робить її дуже сильною.

відео дня

Очікується, що наступні три дні будуть не такими. Потужність магнітної бурі протримається на рівні трьох балів. 13 грудня вона опуститься до мінімуму, після чого знову підвищиться до трьох балів.

16 грудня почнеться нова магнітна буря. Свого максимуму вона досягне 19 грудня - 4 бали.

магнітна буря
Україну атакувала майже 6-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 11 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 10 грудня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 50%. Імовірність спалахів класу Х становить 10%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 32 сонячні плями.

Влупив майже 6-бальний шторм: Україна під атакою сильної магнітної бурі
Вплив магнітної бурі на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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