У Києві гроза і сильний град: в столиці оголосили штормове попередження

Погода у Києві до кінця 29 березня буде грозовою. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

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Київ накрила негода / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Погода у Києві раптово змінилась. На столицю налетів потужний шторм з градом та грозою. Фото та відео вже розлетілось в Мережі.

У Київській міській військовій адміністрації попередили про те, що до кінця 29 березня у місті буде лютувати штормова погода. Синоптики оголосили І рівень небезпечності. У місті блимали блискавки, а дороги затопило.

"Не лякайтеся грому! У разі оголошення повітряної тривоги - прямуйте до укриття!" - йдеться у повідомленні.

відео дня

Дивіться відео з негодою у Києві 29 березня:

Київ накрила негода / фото: скриншот

Після дощу та грому у Києві почалась казкова погода. Кияни могли спостерігати неймовірний захід сонця. Також у багатьох районах міста можна було побачити веселку.

Погода в Україні - останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні різко зміниться погода – налетять грози і сніг, температура битиме рекорди. Синоптик сказав, у які дні цього тижня температура повітря буде рекордно високою. Але при цьому він попередив, що в окремих областях будуть грози і сніг.

Синоптик дав прогноз погоди в Україні на квітень 2024. Квітень 2024 в Україні буде теплим, але без температурних рекордів. Також прогримлять перші грози, прогнозують синоптики.

Також раніше повідомлялося, що "вріже" майже 5-бальний шторм – Україну накриє триденна магнітна буря. Нова магнітна буря накриє країну після невеликого затишшя.

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