Україну накриває циклон: буде сніг і вітер до 27 м/с

Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Найпотужніший вітер буде на півдні

https://glavred.net/synoptic/ukrajinu-nakrivaye-ciklon-bude-snig-i-viter-do-27-m-s-10518034.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні 19 листопада / фото: pexels

Погода в Україні 19 листопада буде сніжною. У багатьох областях синоптики прогнозують сильні пориви вітру. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях будуть пориви вітру 15-20 м/с; в Одеській області - 25-27 м/с. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

За даними синоптика Наталки Діденко, Україну накриє циклон із півдня, а з півночі - холодне арктичне повітря.

відео дня

Прогноз погоди в Україні 19 листопада / фото: ventusky

Погода 19 листопада

В Україні 19 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі на півдні. Мокрий сніг та дощ очікують у центральних, східних та південних областях. В Карпатах та на Прикарпатті буде сніг. Вітер в цей день буде північно-східний зі швидкістю 7-12 м/с. Синоптики також прогнозують пориви вітру.

"Температура протягом доби у південній частині 1-6°, в Криму 5-10° тепла; на решті території вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті до 5° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить 0

За даними meteoprog, 19 листопада Україну накриють дощі. Найнижча температура повітря буде на території Чернігівської області. Там температура повітря опуститься до -3...+1 градуса тепла. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до 3-8 градусів тепла.

Прогноз погоди в Україні 19 листопада / фото: meteoprog

Погода 19 листопада у Києві

У Києві 19 листопада буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північно-східний зі швидкість 7-12 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; по Києву вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 19 листопада / фото: meteoprog

Якою може бути погода в Україні взимку

Метеорологиня Вазіра Мартазінова розповіла, якою може бути погода на Новий рік 2024. Листопад і грудень особливо не відрізнятимуться від торішніх. За її словами, січень 2024 року в Україні буде малосніжним, опадів практично не буде.

Синоптикиня Наталія Птуха також розповіла, що цієї зими буде менше холодів та інші "сюрпризи". Температура повітря взимку буде вищою за норму. А сам період холодів буде коротшим.

Синоптики також дали прогноз погоди в Україні на зиму 2023-2024 і розповіли, що мороз увірветься в країну вже з 1 грудня. Синоптики прогнозують, що ця зима буде досить сухою і опадів практично не очікується.

Вас також зацікавить:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.