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Україну заллє дощами: в яких областях буде найхолодніше

Ангеліна Підвисоцька
12 жовтня 2023, 18:25 оновлено 12 жовтня, 18:25
У цей день в деяких регіонах температура повітря підвищиться до 21 градуса тепла.
погода
Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / фото: pixabay

Погода в Україні 13 жовтня буде достатньо теплою. Однак в цей день в багатьох областях будуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Погода 13 жовтня

В Україні 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. У північних, західних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде помірний дощ.

У Карпатах, центральних та східних областях також буде дощ, але невеликий. В цей день вітер буде зі швидкістю 5-10 м/с.

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"Температура вночі 8-13°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в Криму 3-8° тепла, вдень 15-20°, в Карпатах 10-15°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +21

За даними meteoprog, 13 жовтня буде потепління, у деяких областях температура повітря підвищиться до 21 градуса тепла.

Найтепліше буде в Одеській та Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до 13-21 градуса тепла.

Найхолодніше буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до 6...+17 градусів тепла.

погода 13 октября
Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / фото: meteoprog

Погода 13 жовтня у Києві

У Києві 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірний дощ. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°; у Києві вночі 11-13°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 13 октября
Прогноз погоди в Україні на 13 жовтня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.

8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.

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