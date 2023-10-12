Україну заллє дощами: в яких областях буде найхолодніше

Погода в Україні 13 жовтня буде достатньо теплою. Однак в цей день в багатьох областях будуть дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Погода 13 жовтня
В Україні 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. У північних, західних, Вінницькій, Черкаській, Полтавській та Харківській областях буде помірний дощ.
У Карпатах, центральних та східних областях також буде дощ, але невеликий. В цей день вітер буде зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура вночі 8-13°, у східних, Дніпропетровській, Запорізькій, Херсонській областях та місцями в Криму 3-8° тепла, вдень 15-20°, в Карпатах 10-15°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +21
За даними meteoprog, 13 жовтня буде потепління, у деяких областях температура повітря підвищиться до 21 градуса тепла.
Найтепліше буде в Одеській та Закарпатській областях. Там температура повітря підвищиться до 13-21 градуса тепла.
Найхолодніше буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до 6...+17 градусів тепла.
Погода 13 жовтня у Києві
У Києві 13 жовтня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують помірний дощ. У цей день вітер буде південно-західний з переходом на північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 8-13°, вдень 15-20°; у Києві вночі 11-13°, вдень 17-19°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Синоптики вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Також синоптики зазначили, що у жовтні температура повітря опуститься до -23 градусів. Загалом середня місячна температура буде на 1-1,5 градуса вище за норму. Очікується, що за жовтень 2023 року у деяких регіонах України кількість опадів складатиме 129 мм.
8 жовтня стало відомо про те, що в Україні випав перший сніг. Сніг випав у Карпатах на горі Піп Іван. Ця гора є однією з найвищих вершин Карпат, а її висота досягає 2028 м. Вона розташована на межі Івано-Франківської та Закарпатської областей.
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