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Україну накриє контрастна погода: де буде сніг, а де +14 градусів

Альона Вороніна
14 березня 2024, 14:05
У низці областей в найближчі дні ще буде дощ і мокрий сніг, але після цього прийде потепління.

Погода, снег
Україну накриє контрастна погода/ unsplash.com

Погода в Україні у найближчі дні буде дуже контрастною. У п’ятницю, 15 березня, в низці областей очікується дощ і мокрий сніг, а в деяких областях – тепла погода з температурою до +14 градусів.

Найтепліше у п’ятницю буде в західних областях. Опади більш ймовірні у центральних, східних регіонах, а також на півдні нашої держави. Таким прогнозом погоди поділилася синоптик Наталія Діденко.

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"П'ятниця очікується найтеплішою в західних областях, до +9…+14 градусів, навіть на півдні України градуси очікуються стриманішими, +8…+11 градусів. У більшості областей температурна картинка досить однобарвна, протягом дня +6…+9 градусів. 15 березня опади більш ймовірні у центральній частині України, на півдні та сході – дощ, де свіжіше, з мокрим снігом. На півночі без істотних опадів. А на заході завтра навіть із сонечком", – розповіла синоптик.

Погода в Украине 15 марта
Погода в Україні 15 березня/ meteoprog

Погода в Києві 15 березня

У Києві 15 березня опадів не передбачається. Вітер буде південно-східний, помірний. Найближчої ночі температура становитиме +1…+3 градуси, завтра вдень очікується +6…+8 градусів.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Якою буде погода у вихідні

У суботу, 16 березня, в Україні потепліє. Але холодний "язик" із північного сходу не дасть теплу поширитися аж до Вінниччини і навіть Одещини.

У неділю, 17 березня, потепліє в більшості областей України. Проте у західних областях у цей день навпаки, похолоднішає і пройдуть дощі.

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Погода в Україні

Раніше синоптик Наталія Діденко назвала дату, коли в Україні потепліє, але попередила про "сюрприз". Потепління прийде дуже скоро, але одна неприємна деталь може зіпсувати теплі дні.

Раніше синоптикиня Наталія Птуха назвала дату потепління в Україні і сказала, коли відступлять морози. Вночі температура повітря уже буде плюсовою, а денна температура в деяких областях підійметься до позначки +15 градусів.

Нагадаємо, раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

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