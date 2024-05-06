Киян попередили про небезпеку: на місто насувається гроза

Погода в Києві сьогодні зіпсується. Мешканців і гостей Києва попередили про небезпечні метеорологічні явища у столиці. У місті оголошено перший рівень небезпеки.
"У найближчі дві години і до кінця доби 6 травня у столиці очікується гроза", - повідомили в Київській міській адміністрації.
Жителів міста закликали бути уважними та обережними і не боятися звуків грому.
"При оголошенні повітряної тривоги - негайно прямуйте в укриття", - додали в КМВА.
В Укргідрометцентрі також попередили про небезпечні метеорологічні явища в Україні.
"У найближчі дві години зі збереженням до кінця доби 6 травня у західних та північних областях грози. І рівень небезпечності, жовтий", - йдеться в повідомленні.
В Україну йде похолодання - прогноз погоди
Погода в Україні впродовж тижня з 6 по 12 травня буде нестійкою з грозовими дощами, похолоданням та заморозками. Також відчуватимуться коливання атмосферного тиску. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.
У середині тижня в Україну прийде арктична повітряна маса, внаслідок чого в усіх областях істотно знизиться температура повітря. Особливо сильно похолодає в північних, центральних і східних областях - уночі та вранці там спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, а й подекуди також у повітрі до 0...-4 градусів.
Погода почне поступово стабілізуватися, а температура підвищуватиметься тільки у вихідні, 11 і 12 травня.
Синоптикиня Наталка Діденко також зазначила, що весь тиждень із 6 до 12 травня буде свіжим і навіть можливі заморозки, які прийдуть у нашу країну в середині тижня.
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