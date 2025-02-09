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Україну накриє 5-денний шторм: якою буде потужність нової магнітної бурі

Ангеліна Підвисоцька
9 лютого 2025, 06:30
416
Очікується, що найближчими днями потужність магнітної бурі раптово збільшиться.
магнітна буря
Україну атакує нова майже 6-бальна буря / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала магнітна буря. Раптово її потужність почала збільшуватися. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася 29 січня і вдарила з 3-бальною потужністю. Уже наступного дня її сила збільшилася до 5-ти балів. 1 лютого вдарила 6-бальна буря, після чого вона знову опустилася до 5-ти балів.

відео дня

3-5 лютого магнітна буря була на рівні 4-х балів. 6 лютого вона раптово зросла до майже 6-ти балів. Наступного дня вона опустилася до 4-х балів. Очікується, що на такому рівні вона протримається до 9 лютого включно, після чого знову вдарить із майже 6-бальною потужністю.

Після цього буря закінчиться. Однак розслаблятися зарано, адже 12-16 лютого країна буде під атакою 5-денного шторму. У ці дні очікується магнітна буря з потужністю 3 бали.

магнітна буря
Україну атакує нова майже 6-бальна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 14 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 9 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 70%. Імовірність спалахів класу Х становить 25%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 69 сонячних плям.

Україну накриє 5-денний шторм: якою буде потужність нової магнітної бурі
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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