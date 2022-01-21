Україну атакує арктичний холод: українцям дали крижаний прогноз і назвали дати

/ meteovesti.ru

В Україні після проходження холодного атмосферного фронту в суботу почнеться вторгнення арктичного повітря.

Як розповів в Facebook синоптик Віталій Постригань, погода зміниться, варто очікувати посилення морозів.

"Язик холоду" знизить температурний фон на 3-5°. У неділю прогнозуємо вночі 6-11 градусів морозу, вдень 1-6 градусів морозу", - пише він.

Синоптик уточнив, що до кінця січня варто очікувати збереження зимової погоди з морозами.

"Температура вночі 9-14° морозу, вдень 4-9° морозу, що призведе до посилення льодових явищ на водних об'єктах і промерзання грунту. Опади можливі тільки в окремі дні", - додав Постригань.

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