Мчить шторм: Україну завалить градом і різко похолодає - синоптик

Погода в Україні у п'ятницю, 7 липня, буде спекотною. Як повідомляють синоптики температура повітря буде рекордною - +38. Втім, у багатьох регіонах буде не так жарко, адже там буде дощ.
За даними Укргідрометцентру, в областях - мінлива хмарність. Синоптики прогнозують помірні грозові дощі.
Вдень у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях — рясні дощі, а в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. у східних, вночі і в південних областях – без опадів.
На заході країни вночі, а також у більшості північних та Вінницькій областях буде +15-20. Вдень у цих регіонах температура повітря прогріється до + 22-27.
На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть 19-24, а вдень — 28-33 тепла. На півдні і сході країни місцями спека досягне 35-38. У Карпатах вночі температура повітря буде + 10-15, а вдень — тільки +13-18.
Град і шквали атакують
За прогнозом синоптиків, у Київській області на 7 липня також мінлива хмарність. У регіоні очікуються дощі та грози. В окремих районах області - град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.
У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла, а вдень – 22-27 ° вище нуля. Температура повітря в області вночі буде +15-20°, а вдень підніметься до + 24-26°.
Крім того, вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Обійдеться негода тільки на схід країни. Синоптики попередили про I рівень небезпеки, жовтий.
Коли в Україні похолодає
Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, вже цими вихідними, 8 та 9 липня спека поступово спаде по всій країні.
У деяких регіонах буде лити злива і налетить шквальний вітер.
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Погода на липень і серпень в Україні
Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.
"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.
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