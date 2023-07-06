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Мчить шторм: Україну завалить градом і різко похолодає - синоптик

Марія Тупік
6 липня 2023, 19:12 оновлено 6 липня, 19:22
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У регіоні очікуються дощі та грози. В окремих районах області - град та шквали 15-20 м/с.
погода, погода в Україні
Погода в Україні з 7 по 9 липня / pixabay

Погода в Україні у п'ятницю, 7 липня, буде спекотною. Як повідомляють синоптики температура повітря буде рекордною - +38. Втім, у багатьох регіонах буде не так жарко, адже там буде дощ.

За даними Укргідрометцентру, в областях - мінлива хмарність. Синоптики прогнозують помірні грозові дощі.

Вдень у північних, більшості центральних, Одеській, Миколаївській областях — рясні дощі, а в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. у східних, вночі і в південних областях – без опадів.

відео дня

На заході країни вночі, а також у більшості північних та Вінницькій областях буде +15-20. Вдень у цих регіонах температура повітря прогріється до + 22-27.

На решті території країни вночі стовпчики термометрів покажуть 19-24, а вдень — 28-33 тепла. На півдні і сході країни місцями спека досягне 35-38. У Карпатах вночі температура повітря буде + 10-15, а вдень — тільки +13-18.

Град і шквали атакують

За прогнозом синоптиків, у Київській області на 7 липня також мінлива хмарність. У регіоні очікуються дощі та грози. В окремих районах області - град та шквали 15-20 м/с. Оголошено I рівень небезпеки, жовтий.

У Києві вночі стовпчики термометрів покажуть 18-20° тепла, а вдень – 22-27 ° вище нуля. Температура повітря в області вночі буде +15-20°, а вдень підніметься до + 24-26°.

Крім того, вдень у північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях в окремих районах град і шквали 15-20 м/с. Обійдеться негода тільки на схід країни. Синоптики попередили про I рівень небезпеки, жовтий.

Погода в Києві 7 липня
Погода в Києві 7 липня / Укргідрометцентр

Коли в Україні похолодає

Як повідомляє синоптик Наталія Діденко, вже цими вихідними, 8 та 9 липня спека поступово спаде по всій країні.

У деяких регіонах буде лити злива і налетить шквальний вітер.

Карта погоди
Карта погоди / meteoprog.com

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця-стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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