Потеплішає до +9: якою буде погода в Києві 7 січня

Упродовж дня з-за хмар періодично з'являтиметься сонце, прогнозує синоптик.

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Прогноз погоди в Києві на 7 січня 2025 року / Фото: УНІАН

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Якою буде сьогодні погода в Києві та області

До скількох градусів прогріється повітря

Погода в Києві у вівторок, 7 січня, протягом усього дня буде похмурою. Синоптик не прогнозує опадів.

Як повідомляє Укргідрометцентр, упродовж дня з-за хмар періодично з'являтиметься сонце. Температура повітря становитиме від +1 до +8 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

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На Київщині сьогодні без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі від 3 градусів тепла до 2 градусів морозу, вдень +4...9 градусів.

У Білій Церкві вдень +7°С...+9°С; у Миронівці +5°С...+7°С; у Фастові +7°С...+9°С; у Яготині +4°С...+6°С; у Баришівці +5°С...+7°С; у Борисполі +6°С...+8°С.

Погода в Києві прогноз на 7 січня / meteo.gov.ua

Погода в Києві - прогноз на 7 січня / sinoptik.ua

Погода в Україні - прогнози

Як повідомляв Главред, погода в Україні 7 січня буде прохолодною та місцями сніжною. В Івано-Франківській та Закарпатській областях оголосили 3 рівень небезпеки. Через хуртовини та відлигу можуть зійти снігові лавини.

Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозував, що погода в Україні впродовж тижня, з 6 січня до 12 січня, буде теплою і вологою. Таке повітря матиме середземноморське походження. У цей період очікується сильне потепління аж до рекордних показників максимальної температури повітря в окремих регіонах. У деякі дні можуть бути опади у вигляді дощу або мокрого снігу.

Раніше керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня розповіла, що погода в Україні в січні 2025 року буде досить теплою, як для зими. Очікується, що температура повітря буде вищою за норму на 1,5-2 градуси, що досить помітно як для зимового місяця.

Середня температура повітря очікується на рівні 0-3 градуси морозу, на Закарпатті, в Криму, Одеській та Херсонській областях 0-2 тепла.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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