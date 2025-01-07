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"Аномальна" погода: синоптик здивувала прогнозом на середину січня 2025 року

Анна Ярославська
7 січня 2025, 11:24
349
Упродовж найближчого тижня температура буде плюсовою. Морози якщо й будуть, то хіба що вночі.
Погода
В Укргідрометцентрі розповіли про "аномальну" погоду в січні / pixabay.com

Ви дізнаєтеся:

  • Чому погоду найближчим часом можна назвати "аномальною"
  • Де в Україні буде найтепліше за все

Погода в Україні найближчим часом зміниться - після морозів прийде нетипове для січня потепління.

Як розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Анжеліка Ганчук, величезний циклон, що розташувався над Північним морем, прямуватиме в бік Скандинавії. Україна опиниться в теплому секторі цього циклону, пише NV.

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Сьогодні, 7 січня, у західних і південних областях температура повітря підніметься до +11...+13, а в ніч на середу в західних і північних областях України очікують опадів у вигляді дощу. На Полтавщині та Харківщині пройде мокрий сніг.

Загалом до кінця тижня в Україні буде тепло: вдень стовпчики термометрів покажуть від +3 до +8 градусів залежно від регіону, а вночі - від +1 у північних областях до +7 градусів на півдні України.

Погода в Україні 9 січня

У четвер трохи похолодає на півночі. Вночі температурні позначки покажуть -1...-2 градуси.

Також у ніч на четвер можливий мокрий сніг. Потім ще одна порція опадів прогнозується на наступні вихідні в західних регіонах, а також у Київській, Черкаській, Кіровоградській та Одеській областях.

Синоптик попередила про сильні пориви вітру, місцями до 15-20 м/с.

'Аномальна' погода: синоптик здивувала прогнозом на середину січня 2025 року
Погода в Україні 9 січня / meteo.gov.ua
'Аномальна' погода: синоптик здивувала прогнозом на середину січня 2025 року
Прогноз погоди на 10 січня / meteo.gov.ua
'Аномальна' погода: синоптик здивувала прогнозом на середину січня 2025 року
Погода в Україні 11 січня / meteo.gov.ua

За словами Ганчук, наступного тижня відчутних морозів не передбачається, хоча температурні значення знову тягнутимуться до "нуля".

"Звичної для нас зими поки що не буде. Але це для нас перевага - для енергетики, для військових", - сказала синоптик.

Погода в Києві

У столиці та області температура повітря буде плюсовою протягом тижня: вночі +1...+3, удень - до +9.

8 січня стовпчики термометрів покажуть до +5...+6 градусів, а 10-11 січня - до +6...+8. Дощ або сніг із дощем очікується 6 січня, а потім у ніч на четвер, 9 січня, і в суботу, 11 січня.

Погода в Україні - прогнози

Погода в Києві у вівторок, 7 січня, впродовж усього дня буде похмурою. Синоптик не прогнозує опадів. Протягом дня з-за хмар періодично з'являтиметься сонце. Температура повітря становитиме від +1 до +8 градусів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с.

Метеоролог Ігор Кибальчич прогнозував, що погода в Україні впродовж тижня, з 6 січня до 12 січня, буде теплою та вологою. Таке повітря матиме середземноморське походження. У цей період очікується сильне потепління аж до рекордних показників максимальної температури повітря в окремих регіонах. У деякі дні можуть бути опади у вигляді дощу або мокрого снігу.

Раніше керівниця відділу метеорологічних прогнозів "Укргідрометцентру" Наталія Голеня розповіла, що погода в Україні в січні 2025 року буде досить теплою, як для зими. Очікується, що температура повітря буде вищою за норму на 1,5-2 градуси, що досить помітно як для зимового місяця.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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