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"Труситиме" країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
27 березня 2025, 06:10
488
Україна досі перебуває під атакою попередньої магнітної бурі.
магнітна буря
Україна під атакою затяжної магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

  • Як магнітна буря впливає на людину
  • Коли буде пік наступної магнітної бурі
  • Коли закінчиться магнітна буря

Україна перебуває під атакою дуже сильної та затяжної магнітної бурі. Такого геомагнітного шторму вже давно не було. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася ще 17 березня. Тоді вона вдарила з потужністю майже 7 балів. Наступного дня вона опустилася до 5-ти балів, потім знову посилилася і почалися коливання.

відео дня

23 березня потужність бурі зросла майже до 8-ми балів. Очікується, що до 27 березня включно магнітна буря протримається на рівні 6-ти балів. 28-29 березня буря стане 4-бальною, після чого піде на спад.

Очікується, що нова магнітна буря накриє країну 3 квітня і вона також буде затяжною. Вона увірветься з потужністю 3 бали. 5 квітня її потужність зросте майже до 6-ти балів, після чого опуститься до 4-х. 8-10 квітня сила бурі зупиниться на рівні 5-ти балів, але наступні чотири дні вона буде 4-бальною. Очікується, що 15 квітня буря стане 3-бальною і опуститься до мінімуму.

магнітна буря
Україна під атакою затяжної магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години відбулося 7 спалахів класу С і М. Повідомляють, що 14 березня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 25%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 19 сонячних плям.

'Труситиме' країну цілих 2 тижні: коли почнеться нова магнітна буря
Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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