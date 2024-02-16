Температура до +12 і дощі: синоптик сказав, де у вихідні буде найтепліше

Погода в Україні у вихідні, 17 і 18 лютого, буде теплою. Подекуди будуть невеликі опади у вигляді дощу і мокрого снігу.
У суботу, 17 лютого, на більшій частині території України буде спокійна тепла погода без істотних опадів і небезпечних явищ. Така погода у цей день буде зумовлена впливом виступу антициклону зі сходу. Таким прогнозом поділився кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кібальчич, повідомляє meteoprog.
Водночас він розповів, що в неділю, 18 лютого, через просування холодного фронту з північного заходу в більшості областей будуть невеликі дощі. Але температурний фон істотно не зміниться і залишиться вищим за кліматичну норму.
Погода в Україні 17 лютого
У західних областях
У західних областях вночі опадів не очікуються, вдень місцями пройде невеликий дощ. У Карпатському регіоні місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 градуси, вдень +7...+12.
У північних областях
У північних областях мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, вдень +2...+7.
У центральних областях
У центральних областях мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -4...+1 градус, вдень +3...+8.
На півдні України
У південних областях та у Криму мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +4...+9.
У східних областях
У східних областях мінлива хмарність, без опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-східний, 3-8 м/с. Температура повітря вночі -2...-7 градусів, вдень -1...+4.
Погода в Україні 18 лютого
У західних областях
У західних областях вночі та вранці пройде невеликий дощ із мокрим снігом, вдень без істотних опадів. На дорогах вночі місцями ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +2...+7.
У північних областях
У північних областях вночі очікується дощ із мокрим снігом, вдень місцями пройде невеликий дощ. Вітер вночі південно-західний, вдень північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...+4 градуси, вдень +1...+6.
У центральних областях
У центральних областях місцями очікується невеликий дощ, часом із мокрим снігом. Вітер південно-західний із переходом ввечері на північно-західний, 7-12 м/с. Температура вночі -2...+3 градуси, вдень +2...+7.
На півдні України
У південній частині та у Криму вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Подекуди туман. Вітер вночі південно-західний, вдень та ввечері північно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -2...+3 градуси, вдень +5...+10.
У східних областях
У східних областях вночі без опадів, вдень невеликий мокрий сніг, місцями з дощем. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура повітря вночі -1...-6 градусів, вдень +2...+7.
Хто такий Ігор Кібальчич
Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що в Україні вдарять морози -13 і налетить вітер 20 м/с. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень. Він зазначив, що в Україні різко стане холодніше після кількох аномально теплих днів.
Також раніше начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня назвала дату, коли в Україні вдарять морози до -15. З 15 по 20 лютого на погоду впливатиме поле підвищеного тиску. В Україну зайде холодне арктичне повітря.
Нагадаємо, потужна магнітна буря посилюється і затягується. В Україні сила геомагнітного шторму зросла до майже шести балів.
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