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Влупить 9-градусний мороз: Україну накриває холоднеча зі снігом

Ангеліна Підвисоцька
2 лютого 2025, 19:46
691
Погода у Луцьку буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -3 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 3 лютого
  • Де температура повітря опуститься до -9 градусів
  • Де очікуються снігопади та дощ

Погода в Україні 3 лютого буде холодною. Синоптики прогнозують опади. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що температура повітря 3 лютого опуститься до -4 градусів. У багатьох областях синоптики прогнозують сніг та дощ.

відео дня

У західних областях будуть сильні пориви вітру зі швидкістю 15-20 м/с. Протягом тижня температура повітря продовжить падати.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 3 февраля
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: ventusky

Погода 3 лютого

В Україні 3 лютого буде хмарно. Синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ на півдні та південному сході. В інших областях буде невеликий сніг. Очікується налипання снагу, на дорогах буде ожеледиця. Вітер буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 0-5° морозу, в Карпатах 4-9° морозу, у південній частині, вдень в Україні від 2° морозу до 3° тепла, у Криму 2-7° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -3

За даними meteoprog, 3 лютого в Україні буде холодною. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до +2...+5 градусів. Найнижча температура буде у Волинській області. Там температура повітря опуститься до -3...+2 градусів.

погода 3 февраля
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: meteoprog

Погода 3 лютого у Києві

У Києві 3 лютого буде хмарно. Синоптики в цей прогнозують невеликий сніг. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі 1-3° морозу, вдень близько 0°", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 3 февраля
Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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