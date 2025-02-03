Україна під атакою затяжної магнітної бурі: коли увірветься новий шторм

Потужність магнітної бурі зросла майже до 7-ми балів.

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Україна під атакою потужної магнітної бурі / ілюстрація: штучний інтелект (ChatGPT)

Що дізнаєтеся:

Як магнітна буря впливає на людину

Коли буде пік наступної магнітної бурі

Коли закінчиться магнітна буря

Україну атакувала нова магнітна буря. Вона сильно затягується. Про це повідомляє meteoagent.

Магнітна буря почалася 29 січня і вдарила з 3-бальною потужністю. Уже наступного дня її сила збільшилася до 5-ти балів. 1 лютого вдарила 6-бальна буря, після чого вона знову опустилася до 5-ти балів.

відео дня

Очікується, що 3-5 лютого магнітна буря буде на рівні 4-х балів. 6-8 лютого вона буде 3-бальною, після чого опуститься до мінімуму.

Нова магнітна буря накриє країну 12 лютого. Вона "труситиме" регіони цілих 5 днів.

Україна під атакою потужної магнітної бурі / фото: meteoagent

За даними meteoprog, за останні 24 години сталося 8 спалахів класу С і М. Повідомляється, що 3 лютого можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їхня ймовірність становить 55%. Імовірність спалахів класу Х становить 15%. Повідомляється, що зараз на Сонці помічено 80 сонячних плям.

Як магнітна буря впливає на людину / Інфографіка Главред

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

головний біль,

запаморочення,

нудота,

біль у серці,

слабкість і сонливість,

біль у спині та суглобах,

підвищений тиск,

загострення хронічних захворювань.

Що робити під час магнітної бурі

Як повідомляє Главред, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі та за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та борошняної їжі. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю та сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі та більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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