Україну накриває сильне похолодання: коли в регіони повернуться снігопади

Синоптики попереджають про те, що температура повітря може впасти до -11 градусів.

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Прогноз погоди в Україні на тиждень 3-9 лютого / фото: Главред

Про що йдеться:

Коли в Україні вдарить -11 градусів

Коли в Україну прийде похолодання

Де синоптики прогнозують дощі та сніг

Погода в Україні протягом найближчого тижня, з 3 по 8 лютого, буде похолодання. Місцями очікується сніг та ожеледиця на дорогах. На погоду впливатиме холодне арктичне повітря. Протягом наступних днів температура повітря буде поступово знижуватись.

На півдні країни може бути сніг з дощем. Найхолодніше буде у Карпатах, а найтепліше - у Криму, Приазов'ї та в Одеській області. Про це заявив кандидат географічних наук і метеоролог Ігор Кибальчич, пише meteoprog.

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Погода в Україні 3 лютого

У понеділок, 3 лютого, вночі у західних, центральних та південних регіонах пройдуть опади у вигляді снігу, мокрого снігу, в Одеській області та у Криму з дощем. Вдень нестійка погода з мокрим снігом та дощем утримається у південній половині країни та на Донбасі. У північних та центральних областях очікується невеликий сніг / мокрий сніг. Місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу, туман, на дорогах ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с; в Одеській області та західних регіонах північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура повітря вночі становитиме -3...+2 °С, вдень -1...+4 °С. У Карпатах вночі -3...-8 °С, вдень 0...-5 °С.

Прогноз погоди в Україні на 3 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні 4 лютого

У вівторок, 4 лютого, у більшості областей України пройде невеликий, подекуди помірний сніг / мокрий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 5 - 10 м/с, на Закарпатті змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря вночі становитиме -1...-6 °С, вдень -3...+2 °С. У Карпатах вночі передбачається -5...-10 °С, вдень -2...-7 °С.

Прогноз погоди в Україні на 4 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні 5 лютого

У середу, 5 лютого, вночі у Карпатському регіоні, вдень у східних, північних областях та місцями у Криму пройде невеликий сніг, мокрий сніг. В інших регіонах країни без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер переважно північної чверті, 5 – 10 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3...-8 °С, вдень -3...+2 °С. У Карпатах вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 5 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні 6 лютого

У четвер, 6 лютого, невеликий сніг очікується у північній частині, вдень також у західних та східних областях. На півдні та у центрі без істотних опадів. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер змінних напрямків, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -2...-7 °С, вдень -2...+3 °С. У Карпатах вночі -6...-11 °С, вдень -1...-6 °С.

Прогноз погоди в Україні на 6 лютого / фото: Windy

Погода в Україні 7 лютого

У п'ятницю, 7 лютого, невеликий сніг / мокрий сніг очікується у західних та східних областях країни, в решті регіонів без істотних опадів. На дорогах місцями ожеледиця, можливий туман. Вітер східний / південно-східний, 3 - 8 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3...-8 °С, вдень -1...+4 °С. У Карпатах вночі -5...-10 °С, вдень 0...-5 °С.

Прогноз погоди в Україні на 7 лютого / фото: Windy

Погода в Україні 8 лютого

У суботу, 8 лютого, у більшості областей України переважно без опадів, лише вночі місцями у західних регіонах та на північному сході можливий невеликий сніг. На дорогах подекуди ожеледиця. Вітер східний / південно-східний, 7 – 12 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -1...-6 °С, вдень -1...+4 °С. У Карпатах вночі -3...-8 °С, вдень -1...-4 °С.

Прогноз погоди в Україні ан 8 лютого / фото: ventusky

Погода в Україні 9 лютого

У неділю, 9 лютого, під впливом потужного антициклону із північного сходу, в Україні очікується суха комфортна погода із мінливою хмарністю. Вітер східної чверті, 7 – 12 м/с, у Приазов'ї та Криму можливі окремі пориви, 15 – 17 м/с. Температура повітря в нічний час становитиме -3...-8 °С, вдень -3...+2 °С. У Криму та Одеській області вночі -2…+3 °С, вдень 0…+5 °С.

Прогноз погоди в Україні на 9 лютого / фото: ventusky

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Хто такий Ігор Кібальчич Ігор Кібальчич - синоптик Харківського регіонального центру з гідрометеорології. Кібальчич є кандидатом географічних наук.

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