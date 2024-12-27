Синоптики назвали дату похолодання: де оголосили штормове попередження

В Україні попереджають про туман, ожеледь та ожеледицю.

https://glavred.net/synoptic/sinoptiki-nazvali-datu-poholodaniya-gde-obyavili-shtormovoe-preduprezhdenie-10625669.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Де синоптики оголосили штормове попередження

Де температура повітря впаде до -6 градусів

Коли Україну накриє похолодання

Погода в Україні 28 грудня буде трохи теплішою. Очікується ожеледь та туман. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Через сильний туман буде видимість 200-500 метрів. Синоптики оголосили штормове попередження - І рівень небезпечності. Про небезпеку попереджають у західних, Житомирській, Вінницькій та Черкаській областях.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що до кінця 2024 року буде спокійна погода. Істотні опади не передбачаються, але буде туман. Протягом 28-29 грудня Україна буде під впливом антициклону. Температура повітря підвищиться до +4 градусів. Лише вночі очікується 3-градусний мороз.

31 грудня очікується невелике зниження температури повітря. На території північних областей очікується мокрий сніг.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото: ventusky

Погода 28 грудня

В Україні 28 грудня буде хмарно. У цей день істотних опадів не прогнозують. У цей день у західних, Вінницькій, Черкаській, місцями в північних областях прогнозують ожеледь та туман. На заході країни буде ожеледиця. Вітер буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла (в Карпатах вночі 1-6° морозу)", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -2

За даними meteoprog, 28 грудня в Україні буде холодніше. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+7 градусів. Найнижча температура буде в Кіровоградській і Луганській областях. Там температура повітря опуститься до -2...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото: meteoprog

Погода 28 грудня у Києві

У Києві 28 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день не прогнозують істотних опадів. У цей день очікується туман. Вітер в цей день буде північний зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі та вдень від 2° морозу до 3° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 28 грудня / фото: meteoprog

Прогноз погоди - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомив Главред, що синоптики попередили про те, що на Різдво в Україну прийде антициклон "Гюнтер". У зоні його впливу істотних опадів не передбачається. Температура повітря в більшості регіонів Європи виявиться вищою за середні багаторічні показники.

Стало відомо, якою буде погода в останній тиждень 2024 року. Найнестійкіша погода очікується на Півдні України - тут пройдуть помірні, а часом значні опади в супроводі сильного вітру. На решті частини території країни в окремі дні випаде мокрий сніг.

Синоптики повідомили, де в Україні потеплішає до +10. Погода в Україні найближчими днями покращиться - опади майже припиняться, вітер ослабне. Такий прогноз погоди озвучила речниця Українського гідрометцентру Наталія Птуха.

Більше цікавих новин:

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред