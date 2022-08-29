Сильне похолодання і зливи з градом: синоптики назвали дату різкої зміни погоди

Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні в останні дні серпня вирішила показати спеку. Місцями градуси доходили до +40.

Як повідомляє синоптик Наталка Діденко, вже з 2 вересня в Україні суттєво зміниться погода.

У вівторок, 30 серпня, в Україні варто чекати ще спекотної погоди.

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У західній і північній частині країни очікується відносно комфортна температура повітря від +23 до +28 градусів, а на інших територіях +27 +32 градуси.

На сході буде від +30 до +33 градусів. Варто чекати дощів та невеликого граду.

30 серпня в Києві спостерігатиметься суха та спекотна погода до +26 +27 градусів.

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"З 31 серпня по 2 вересня свіжі повітряні маси будуть витісняти з України спеку: температура вдень сягатиме +17 +22 градусів, а на сході на південь прогнозується в межах +20 +27 градусів", - повідомила синоптик.

За словами синоптиків, сильних опадів в Україні варто очікувати вже з середини вересня.

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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