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Йде потужне похолодання: синоптики попередили про зливи і град весь тиждень

29 серпня 2022, 03:10

Опади з грозами накриють всю Україну, а на початку вересня похолодає.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні цього тижня очікується дощовою та з серйозним похолоданням. Як повідомляють синоптики, осінь нагадає про себе в перші ж дні вересня.

Погода на 29 серпня

За словами синоптиків Укргідрометцнтра, на половині території України очікуються дощі з грозами. Опади накриють Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Чернівці, Хмельницький, Тернопіль, Житомир, Рівне, Луцьк.

Температура повітря коливатиметься в межах - +14...+18, вдень - +27 ... + 33.

Видео дня

На решті території - без опадів з температурою вдень + 31...+34, вночі - +16 ... + 19. Найспекотніше буде в Запоріжжі - до +34.

Погода на 30 серпня

Опади з грозами перекочують ближче до центру і зачеплять не тільки Ужгород, Івано-Франківськ, Чернівці, а й Вінницю, Черкаси, Кропивницький, Миколаїв, Одесу.

У дощових регіонах буде трохи холодніше - + 23...+27, вночі - +13 ... + 17.

На всій решті території - без опадів. Температурний режим залишиться в тих же межах, що і днем раніше. У Запоріжжі знову буде спекотно до + 34.

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Погода на 31 серпня

Дощ з грозами та градом перебереться на більшу частину території України, захопивши Дніпро, Полтаву, Миколаїв і Херсон, при цьому залишить у спокої Львів, Луцьк та Рівне.

На заході буде холодніше, ніж в інших регіонах, а Запоріжжя битиме температурний рекорд +34 третій день поспіль.

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Погода на 1 вересня

У перший день осені дощ буде лити по всій Україні. Невелика злива спостерігатиметься на заході - у Львові, Чернівцях, Івано-Франківську та Львові, у Полтаві та в Сумах, грози приєднуватимуться до опадів на півдні - Крим, Херсон, Миколаїв, Одеса та на сході – Луганськ, Донецьк, Харків.

Не оминуть опади і Запоріжжя, тут також очікується дощ з грозою.

Максимальна температура вдень сягне + 29, місцями до +21. Вночі - в межах + 11 ... + 17 залежно від регіону.

Йде потужне похолодання: синоптики попередили про зливи і град весь тиждень

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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