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Найсильніший шторм триватиме більше тижня: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

Ангеліна Підвисоцька
21 вересня 2023, 21:16 оновлено 21 вересня, 21:16
Потужність магнітної бурі сильно підвищиться і досягне майже 8-бального рівня.
Сонце, магнітна буря
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: pixabay

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Її потужність досягне майже 8-ми балів. Геомагнітний шторм дуже сильно затягується і триватиме понад тиждень. Про це повідомляє meteoagent.

Згідно з графіком, нова хвиля магнітної бурі накрила країну ще 17 вересня. Тоді потужність досягала 4-х балів. Вже 18 вересня потужність магнітної бурі раптово зросла до майже 6-ти балів, а наступного дня підвищилася ще на дві одиниці.

20 вересня шторм злегка вщух, а його потужність опустилася до 5-ти балів. Проте вже сьогодні, 21 вересня, буря знову стала сильнішою - майже 7 балів, а 22 вересня стане майже 8 балів.

відео дня

Очікується, що лише після цього вона опуститься до 6-ти балів і піде на спад. Однак розслаблятися ще рано, адже нова магнітна буря може накрити Україну вже 29 вересня.

магнітна буря
Україну накрила дуже сильна магнітна буря / фото: meteoagent

За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск - 14 вересня.

Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 11 спалахів класу С і М.Зараз на Сонці зафіксовано 45 плям.

Фахівці вважають, що 22 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.

Що відбувається з людиною під час магнітної бурі

Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:

  • головний біль,
  • запаморочення,
  • нудота,
  • біль у серці,
  • слабкість і сонливість,
  • біль у спині та суглобах,
  • підвищений тиск,
  • загострення хронічних захворювань.

Що робити при магнітній бурі

Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.

Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та їжі з борошна. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.

Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.

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