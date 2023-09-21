Найсильніший шторм триватиме більше тижня: в Україну увірвалася потужна магнітна буря

Україну накрила дуже сильна магнітна буря. Її потужність досягне майже 8-ми балів. Геомагнітний шторм дуже сильно затягується і триватиме понад тиждень. Про це повідомляє meteoagent.
Згідно з графіком, нова хвиля магнітної бурі накрила країну ще 17 вересня. Тоді потужність досягала 4-х балів. Вже 18 вересня потужність магнітної бурі раптово зросла до майже 6-ти балів, а наступного дня підвищилася ще на дві одиниці.
20 вересня шторм злегка вщух, а його потужність опустилася до 5-ти балів. Проте вже сьогодні, 21 вересня, буря знову стала сильнішою - майже 7 балів, а 22 вересня стане майже 8 балів.
Очікується, що лише після цього вона опуститься до 6-ти балів і піде на спад. Однак розслаблятися ще рано, адже нова магнітна буря може накрити Україну вже 29 вересня.
За даними meteoprog, у вересні буде кілька магнітних бур - 6-8 вересня, 15-17 вересня і 23 вересня. Найпотужніший сплеск - 14 вересня.
Також повідомляється, що за останню добу на Сонці сталося 11 спалахів класу С і М.Зараз на Сонці зафіксовано 45 плям.
Фахівці вважають, що 22 вересня можуть статися на Сонці нові спалахи класу М. Їх ймовірність становить 40%. Імовірність спалахів класу Х становить 5%.
Що відбувається з людиною під час магнітної бурі
Під час магнітних бур у людей можуть виникати такі негативні симптоми:
- головний біль,
- запаморочення,
- нудота,
- біль у серці,
- слабкість і сонливість,
- біль у спині та суглобах,
- підвищений тиск,
- загострення хронічних захворювань.
Що робити при магнітній бурі
Для того, щоб звести до мінімуму негативний вплив бурі, дотримуйтеся правил здорового способу життя під час бурі і за кілька днів до неї.
Обмежте вживання жирної, смаженої, гострої та їжі з борошна. Їжте більше сезонних фруктів і горіхів, риби, горіхів.
Відмовтеся від кави, алкоголю і сигарет. Шкідливі напої замініть трав'яним чаєм. Частіше бувайте на свіжому повітрі і більше ходіть пішки. Регулярно провітрюйте кімнату.
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