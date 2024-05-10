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Литимуть дощі і будуть заморозки: у яких областях буде найхолодніше

Ангеліна Підвисоцька
10 травня 2024, 18:48оновлено 10 травня, 19:19
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Синоптики оголосили І рівень небезпечності через заморозки 0-5 градусів.
погода
Прогноз погоди в Україні на 11 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 11 травня буде дощовою. Синоптики попереджають про заморозки. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі 12 травня у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській областях на поверхні ґрунту заморозки 0-5°. Синоптики оголосили І рівень небезпечності.

погода 11 мая
Прогноз погоди в Україні на 11 травня / фото: ventusky

Погода 11 травня

В Україні 11 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі в Україні, крім південних областей. Вітер в цей день буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

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"Температура вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°, на Закарпатті, у південній, та південно-східній частинах до 22°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +21

За даними meteoprog, 11 травня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській та Миколаївській областях. Там температура повітря підвищиться до +9...+21 градуса. Найнижча температура буде в Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +9...+13 градусів.

погода 11 мая
Прогноз погоди в Україні на 11 травня / фото: meteoprog

Погода 11 травня у Києві

У Києві 11 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день буде невеликий дощ. У цей день вітер буде північно-західний зі швидкістю 7-12 м/с.

"Температура по області вночі 5-10° тепла, вдень 14-19°, у Києві вночі 8-10°, вдень 16-18° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

погода 11 мая
Прогноз погоди в Україні на 11 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Погода в Україні впродовж тижня з 6 по 12 травня буде нестійкою з грозовими дощами, похолоданням та заморозками. Також відчуватимуться коливання атмосферного тиску. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

У середині тижня в Україну прийде арктична повітряна маса, внаслідок чого в усіх областях істотно знизиться температура повітря. Особливо сильно похолодає в північних, центральних і східних областях - уночі та вранці там спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, а й подекуди також у повітрі до 0...-4 градусів.

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