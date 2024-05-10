Потепління накриває Україну: синоптик сказала, де будуть дощі

Погода в Україні стане трохи теплішою у суботу, 11 травня. На відміну від попередніх ночей, в ніч на суботу у нашій державі не очікується заморозків. Денні температури повітря також будуть теплішими й подекуди досягатимуть +22 градуси.
Синоптик Наталія Діденко розповіла про погоду на вихідні, 11 і 12 травня, і зазначила, що трішки тепліше буде лише в суботу.
"У суботу вночі очікується +4…+11 градусів, без заморозків, максимальна температура повітря в Україні становитиме +13…+18 градусів, на півдні та на Закарпатті до +22 градусів", – повідомила синоптик.
Вона зазначила, що місцями невеликі дощі ймовірні на заході, у центрі та на сході нашої країни.
У неділю, 12 травня, опадів в Україні не передбачається. Невеликий дощ можливий лише в Сумській області.
Температурні показники в неділю трішки опустяться вниз, і знову стане прохолодніше. У ніч на 12 травня на крайній півночі України та на північному сході навіть можуть бути заморозки.
"Температура повітря (12 травня – ред.) дещо знизиться, вночі +3…+8 градусів, на крайній півночі та північному сході є ймовірність заморозків, упродовж дня в Україні потепліє до +10…+16 градусів, на півдні та на Закарпатті очікується +17…+20 градусів", – розповіла Діденко.
Вона зазначила, що у Києві 11 та 12 травня буде без істотних опадів, але лише час від часу збільшуватиметься хмарність. У суботу буде тепліше, +15…+17 градусів, в неділю похолоднішає до +11…+13 градусів.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода в Україні
Раніше повідомлялося, що будуть заморозки -4 градуси і грози – Україну накриває холодна погода. У низці областей заморозки вночі та вранці будуть не лише на ґрунті, але місцями також у повітрі до 0…-4 градусів. Синоптик розповів про погоду на тиждень.
Також раніше повідомлялося, що вдарять заморозки – синоптик сказала, у яких областях похолодає. Дощів буде мало – вони скоро налетять лише на дві області. Синоптик розповіла, якою буде погода у найближчі дні.
Нагадаємо, Україну заливатимуть дощі – синоптики назвали регіони, де буде найгірша погода. Синоптики попереджають про те, що у багатьох областях України будуть сильні заморозки.
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