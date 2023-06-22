Вріже потужна спека з дикими зливами: в Україну мчить справжня пекельна погода

Погода в Україні найближчими днями буде нестерпно спекотною. Як повідомляють синоптики, повітря прогріється до рекордних +32 градусів. При цьому місцями очікуються короткочасні дощі.
В Укргідрометцентрі прогнозують, що вночі буде без опадів, вдень у західних, північних та Харківській областях місцями короткочасний дощ, гроза.
Вночі та вранці на заході країни місцями туман. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м/с.
У Києві та області буде мінлива хмарність.
Опади не очікуються, але вдень місцями можливі короткочасні дощі та гроза.
Температура в Києві вночі 18-20°, вдень 29-31°. По області вночі 15-20°, вдень 27-32°. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м/с.
Погода на вихідні 24-25 серпня
У суботу, 24 червня, у західних, місцями та північних регіонах України очікуються дощі та грози. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура повітря вночі +13...+ 18, вдень + 24...+ 29.
У неділю, 25 червня, вночі без істотних опадів, вдень місцями в Україну пройде невеликий дощ, місцями грози. Вітер західний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі +14...+ 19, вдень у південних, центральних та східних областях +27...+32 , у західних та північних областях + 22...+ 27.
Погода на липень і серпень в Україні
Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.
"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.
За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.
Читайте також: