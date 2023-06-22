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Вріже потужна спека з дикими зливами: в Україну мчить справжня пекельна погода

Марія Тупік
22 червня 2023, 17:07 оновлено 22 червня, 17:13
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Вночі та вранці на заході країни 23 червня місцями туман. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°.
погода, погода в Україні
Погода в Україні / Колаж Главред, фото pixabay

Погода в Україні найближчими днями буде нестерпно спекотною. Як повідомляють синоптики, повітря прогріється до рекордних +32 градусів. При цьому місцями очікуються короткочасні дощі.

В Укргідрометцентрі прогнозують, що вночі буде без опадів, вдень у західних, північних та Харківській областях місцями короткочасний дощ, гроза.

Вночі та вранці на заході країни місцями туман. Температура вночі 15-20°, вдень 27-32°. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м/с.

відео дня

У Києві та області буде мінлива хмарність.

Опади не очікуються, але вдень місцями можливі короткочасні дощі та гроза.

Погода на 23 червня
Погода на 23 червня / Укргідрометцентр

Температура в Києві вночі 18-20°, вдень 29-31°. По області вночі 15-20°, вдень 27-32°. Вітер південно-західний і західний, 5-10 м/с.

Погода на вихідні 24-25 серпня

У суботу, 24 червня, у західних, місцями та північних регіонах України очікуються дощі та грози. На решті території країни без істотних опадів. Вітер південно-західний, 7-12 м/с.Температура повітря вночі +13...+ 18, вдень + 24...+ 29.

У неділю, 25 червня, вночі без істотних опадів, вдень місцями в Україну пройде невеликий дощ, місцями грози. Вітер західний, 7-12 м / с. Температура повітря вночі +14...+ 19, вдень у південних, центральних та східних областях +27...+32 , у західних та північних областях + 22...+ 27.

Карта погоди
Карта погоди / meteoprog

Погода на липень і серпень в Україні

Погода в Україні найближчим часом буде неймовірно спекотною. Липень і серпень буде припікати і "радувати" своєю спекою.

"Температура липня буде на 1-1,5 градуса вище норми, а в серпні середньомісячна температура може бути на 2 градуси вище. Таке загальне спостереження по всій території країни. Для кожного регіону потрібно дивитися окремо на декаду вперед", - повідомила синоптик Укргідрометцентру Наталія Птуха.

За даними синоптиків, аномально високі температури будуть в середині місяця - стовпчики градусника піднімуться до позначки 37. Це, ймовірно, стане рекордом цього літа.

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