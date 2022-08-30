Похолодає сильно: синоптик розповіла про погодний сюрприз в останній день літа

Прогноз погоди в останній літній день буде унікальним. Країну огорне неймовірна спека.
Погода в Україні в останній день літа, 31 серпня, буде спекотною. Як попереджають синоптики, вже осінь почнеться з похолодання.
Синоптик Наталка Діденко пише, що на півдні та сході України буде спекотно, і дещо свіжіше на території інших областей.
Так, на заході та півночі країни температура повітря коливатиметься від +20 до +25 градусів. У центральних областях передбачається від + 25 градусів у Вінницькій області до +30 градусів у Дніпрі.
У Полтавській, Черкаській області та Кропивницькому +26 +28 градусів. У південних і східних областях 31 серпня все ще буде спекотно, проте з 1 вересня навіть там передбачається похолодання.
Опадів в останній день літа не передбачається.
У Києві 31 серпня в основному буде сонячно, а температура повітря буде +22 +25 градусів.
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А ось перший день осені зустріне українців значними похолоданнями - температура повітря вдень опуститься до +18 +23 градусів, на півдні і сході до +23 +27 градусів.
"Осінь в Україні теж прекрасна, але ми погоджуємося заздалегідь на будь-яку погоду. Неважливо, буде дощ або сонце, коли прийде Перемога. Ми знаємо, що вона буде", - резюмувала синоптик.
Погода на осінь
Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.
"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.
У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.
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