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Накриють зливи та гримітиме: синоптики розповіли, якою буде погода в останній літній день

30 серпня 2022, 03:40

Погода 30-31 серпня на півночі, в центрі та більшості західних областей очікується надзвичайно небезпечною.

погода, погода в Україні
Погода в Україні / goodfon.ru

Погода в Україні у передостанній день літа буде неоднорідною. На заході та півдні прогнозують дощі з грозами, на решті території буде сухо та спекотно.

Так, у західних областях країни температура повітря вночі очікується на рівні +12...+17 градусів. Вдень буде + 22...+27. В Ужгороді, Івано-Франківську, Чернівцях та Вінниці прогнозують дощі з грозами, місцями град.

На півночі країни стовпчики термометрів вночі показуватимуть +15...+17 градусів, вдень +25...+28. Невелика хмарність, без опадів.

Видео дня

У центральних регіонах-хмарно з проясненнями і сухо. Температура повітря вночі коливатиметься в межах + 15...+ 17 градусів, вдень підніметься до +26...+31.

На сході завтра хмарно з проясненнями, без опадів. Нічна температура повітря буде +15...+18 градусів, денна +31...+33.

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У південних областях температура повітря вночі очікується на рівні +18...+23 градусів, а вдень буде +31...+34. В Одесі та Миколаєві прогнозують дощі з грозами, при цьому стовпчики термометрів показуватимуть +29...+34.

У Києві у вівторок буде хмарно. Температура повітря вночі буде на рівні +16...+18, вдень +26...+28.

30-31 серпня на півночі, в центрі та більшості західних, Донецькій, Херсонській, Запорізькій, Одеській областях - надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

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Карта погоди

Погода на осінь

Погода восени в Україні буде екстремальною. Як прогнозують синоптики, початок вересня буде спекотним.

"Перша половина місяця повинна бути тепла і майже без опадів, у другій половині - прохолодніше, дощі, кінець місяця холодний і "мокрий", - йдеться в книзі "Погода до 2030 року" народного синоптика Леоніда Горбаня.

У той же час на сході і півдні країни у вересні і жовтні буде посуха - в перші два осінніх місяці може випасти не більше 10 мм опадів.

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