Похолодає до +10 і вдарять грозові дощі: де в Україні буде найхолодніше

Через значні опади у Львівській та Івано-Франківській областях підвищиться рівень води.

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Прогноз погоди в Україні 4 вересня / фото: pexels

Погода в Україні 4 вересня буде дощова. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У багатьох областях буде грозовий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Через значні опади у Львівській та Івано-Франківській областях підвищиться рівень води.

Погода 4 вересня

В Україні 4 вересня буде хмарно з проясненнями. У більшості західних областей будуть дощі з грозами. Опади прогнозують також у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській, Черкаській, Дніпропетровській та Одеській областях, східних областях.

відео дня

У цей день вітер буде північним та північно-східним. Його швидкість буде досягати 5-10 м/с.

"Температура вночі 11-16°, на півдні та південному сході країни до 19°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°, на решті території 24-29°", - йдеться у повідомленні.

Прогноз погоди в Україні 4 вересня / фото: ventusky

В Україні вдарить +10

За даними Meteoprog, 4 вересня температура повітря опуститься до +10 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря буде 10-23 градуси тепла.

Найспекотніше буде у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Там температура повітря буде 17-31 градус тепла.

Прогноз погоди в Україні 4 вересня / фото: meteoprog

Погода 4 вересня в Києві

У Києві 4 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Вітер буде північним та північно-східним зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Києві вночі 13-15°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні 4 вересня / фото: meteoprog

Погода в Україні на осінь 2023

Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.

Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.

Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.

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