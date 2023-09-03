Похолодає до +10 і вдарять грозові дощі: де в Україні буде найхолодніше

Погода в Україні 4 вересня буде дощова. Синоптики прогнозують мінливу хмарність. У багатьох областях буде грозовий дощ. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Через значні опади у Львівській та Івано-Франківській областях підвищиться рівень води.
Погода 4 вересня
В Україні 4 вересня буде хмарно з проясненнями. У більшості західних областей будуть дощі з грозами. Опади прогнозують також у Вінницькій, Житомирській, місцями Київській, Черкаській, Дніпропетровській та Одеській областях, східних областях.
У цей день вітер буде північним та північно-східним. Його швидкість буде досягати 5-10 м/с.
"Температура вночі 11-16°, на півдні та південному сході країни до 19°; вдень у західних, північних та Вінницькій областях 19-24°, на решті території 24-29°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +10
За даними Meteoprog, 4 вересня температура повітря опуститься до +10 градусів. Найхолодніше буде у Львівській області. Там температура повітря буде 10-23 градуси тепла.
Найспекотніше буде у Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Там температура повітря буде 17-31 градус тепла.
Погода 4 вересня в Києві
У Києві 4 вересня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують короткочасні дощі. Вітер буде північним та північно-східним зі швидкістю 5-10 м/с.
"Температура по області вночі 11-16°, вдень 19-24°; у Києві вночі 13-15°, вдень 20-22°", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні на осінь 2023
Стало відомо, якою буде осінь 2023 року. Синоптик дав прогноз погоди на вересень, жовтень, листопад. Середня температура повітря восени цього року очікується на рівні 8°C, що робить сезон менш теплим, ніж осінь 2022, свідчить прогноз погоди.
Синоптики також вважають, що восени 2023 року рано прийдуть заморозки. Згідно з прогнозом народного синоптика, опадів у перші два місяці цієї осені буде більше, ніж зазвичай. А на початку листопада уже почнуться неприємні "сюрпризи" – буде сильне похолодання. Зимова погода цього року почнеться досить рано.
Також синоптик запевняв, що природне явище Ель-Ніньо принесе в Україну аномально теплу осінь та м'яку зиму. Перші заморозки на території України очікують в середині листопада, а в грудні буде помірно тепло, свідчить прогноз погоди.
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