Погода в Україні різко зміниться: синоптик попередила про стрімке потепління

Погода в Україні в лютому буде достаньо теплою. Повітря з Середземного моря призведе до підвищення температури повітря майже на всій території України. В деяких регіонах температура повітря підніметься до 15-16 градусів. Потепління буде тривати до середини місяця. Про це повідомила заступник начальника відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Наталія Голеня в коментарі для "РБК-Україна".
Вона також зазначила, що станом на 4 лютого середня добова температура в Україні була вище норми на 7-10 градусів..
"Водночас з 8-9 лютого очікується невелике похолодання, "буквально на один день", але температури все одно будуть плюсовими, тільки на півночі вночі мінус", - сказала вона.відео дня
Прогнозують, що з 10 лютого в Україну надійде нова хвиля теплого повітря з Середземного моря.
"Підвищення температури очікується приблизно до 14-15 лютого", - повідомила синоптик.
В Укргідрометцентрі наголошують, що в цей період температура в Києві вдень підніметься до 10 градусів, на Півдні, на Закарпатті та Прикарпатті - до 15-16 градусів тепла. Очікуються маленькі опади. Потім може настати похолодання з Півночі або Заходу, додала синоптик.
Наталія Голеня зазначила, що високі температури взимку в Україні - це досить поширене явище на території України за останні 20 років. Проте морози ще можуть повернутися.
"Звичайно, можна очікувати їх навіть у березні", - додала вона.
Хто така Наталія Голеня
Наталія Голеня - синоптик, метеоролог, заступник начальника відділу метеопрогнозів Українського гідрометцентру.
Погода в Україні
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, народний синоптик Володимир Деркач спрогнозував погоду в Україні в лютому 2024 року і визначив період приходу весняного потепління.
Кліматолог Віра Балабух попередила про небезпеку у 2024 році та найсильніший мороз і незвичайні аномалії, які очікуються в Україні в січні та лютому 2024 року. За її словами, погода в Україні в ці місяці буде незвичайною, а середня за місяць температура повітря впродовж року буде вищою за норму.
Метеоролог Ігор Кибальчич розповів про погоду в Україні в лютому і вважає, що місяць буде нестійким, з примхливою погодою та різкими коливаннями метеорологічних величин.
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