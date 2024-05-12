Погода буде холодною та дощовою: синоптик назвала дату довгоочікуваного потепління

В Україні у понеділок, 13 травня, очікуються заморозки. Вдень погода також буде холодною.

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Прогноз погоди в Україні на 13 травня / фото: pixabay

Погода в Україні 13 травня буде місцями дощовою та прохолодною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що 13 травня можуть бути заморозки у всіх областях України, крім півдня. Суха погода буде переважно у західних областях країни. Потепління почне приходити в українські регіони лише з другої половини наступного тижня.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 13 травня / фото: ventusky

Погода 13 травня

В Україні 13 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики прогнозують дощі у багатьох областях України. Вітер в цей день буде північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі у західних, північних та Вінницькій областях 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), на решті території 3-8° тепла; вдень 9-14°, на заході країни та в Криму до 17°; на високогір'ї Карпат вночі 0-5° морозу, вдень 7-12° тепла", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +1

За даними meteoprog, 13 травня в Україні холодна погода. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +4...+19 градусів. Найнижча температура буде в Чернігівській області. Там температура повітря підвищиться до +1...+10 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 13 травня / фото: meteoprog

Погода 13 травня у Києві

У Києві 13 травня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ. У цей день вітер буде північний та північно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 1-6° тепла (на поверхні ґрунту заморозки 0-5°), вдень 9-14° тепла; у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 11-13°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 13 травня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Нагадаємо, синоптик дав прогноз погоди на травень 2024 і розповів, де в Україні буде тепло, а які регіони заллє дощами. Загалом травень в Україні буде дощовим та не спекотним, прогнозують синоптики.

Погода в Україні впродовж тижня з 6 по 12 травня буде нестійкою з грозовими дощами, похолоданням та заморозками. Також відчуватимуться коливання атмосферного тиску. Про це розповів кандидат географічних наук, метеоролог Ігор Кибальчич.

У середині тижня в Україну прийде арктична повітряна маса, внаслідок чого в усіх областях істотно знизиться температура повітря. Особливо сильно похолодає в північних, центральних і східних областях - уночі та вранці там спостерігатимуться заморозки не лише на ґрунті, а й подекуди також у повітрі до 0...-4 градусів.

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