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Майже 20-градусний мороз: у двох областях буде найхолодніше

Ангеліна Підвисоцька
16 лютого 2025, 19:39
963
Погода в Одесі буде однією з найтепліших. Однак навіть там буде морозна погода.
погода
Прогноз погоди в Україні на 17 лютого / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода вночі 17 лютого
  • Де температура повітря опуститься до -18 градусів
  • Де оголошено штормове попередження

Погода в Україні 17 лютого буде дуже морозною та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження по всій Україні - І рівень небезпечності. Через ожеледицю може бути ускладнений рух транспорту.

відео дня

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що понеділок в Україні буде холодним. Вночі температура повітря опуститься до -17 градусів. Невеликий сніг очікується у Полтавській, Сумській та Харківській областях.

Згодом в Україну прийде потепління. Однак не варто на нього чекати раніше, ніж 24 лютого.

Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

погода 17 февраля
Прогноз погоди в Україні на 17 лютого / фото: ventusky

Погода 17 лютого

В Україні 17 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики у цей день прогнозують сніг у північних, більшості центральних та східних областей. Також очікується ожеледиця. У цей день вітер буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура вночі 10-15° морозу, в Карпатах, на сході країни, Сумщині та Чернігівщині до 18° морозу, вдень 2-7° морозу; у південній частині та на Закарпатті вночі 6-11° морозу, вдень близько 0°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить -13

За даними meteoprog, 17 лютого в Україні буде дуже морозним. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до -3...+1 градуса. Найнижча температура буде у Сумській та Харківській областях. Там температура повітря опуститься до -13...-5 градусів.

погода в Украине 17 февраля
Прогноз погоди в Україні на 17 лютого / Фото: скріншот meteoprog.com

Погода 17 лютого у Києві

У Києві 17 лютого буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують сніг, на дорогах буде ожеледиця. Вітер в цей день буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 м/с.

"Температура по області вночі 10-15° морозу, вдень 2-7° морозу; в Києві вночі 11-13° морозу, вдень 4-6° морозу", - повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптики оголосили штормове попередження через ожеледицю - І рівень небезпечності. Очікується утворення снігового покриву висотою 3-5 см.

погода 17 февраля
Прогноз погоди в Україні на 17 лютого / фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, магнітна буря вдарила Україну з новою силою. Вона накрила країну 1 лютого і вдарила з 5-бальною потужністю. Це могло негативно вплинути на самопочуття людей.

Також Укргідрометцентр повідомив, яка погода буде в лютому. У 2025 році погода в лютому буде теплішою, ніж зазвичай. Щодо опадів, то їх в останній місяць зими випаде менше за норму. Найближчими днями на Україну очікують погодні зміни: змішані опади та помітне похолодання.

До того ж синоптик повідомила про те, що зима повертається в Україну. Позначки термометра опустяться нижче нуля. На півдні та південному сході прогнозуються помірні снігопади та мокрий сніг, можливе налипання та ускладнення ситуації на дорогах. У Криму очікується сильний дощ.

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Що таке Укргідрометцентр?

Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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