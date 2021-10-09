Нічні морози посиляться: синоптик уточнив прогноз погоди на вихідні

Погода в Україні буде холодною, але без опадів / pixabay

Погода в Україні на вихідних, 9-10 жовтня, буде сухою, але холодною. Посиляться нічні морози.

Температура повітря вночі становитиме від трьох градусів тепла до двох морозу, у Криму та Приазов'ї буде трохи тепліше - від 4 до 7 градусів тепла, вдень від +9 до +14 градусів, на Закарпатті найтепліше - 15-17 градусів вище нуля, повідомили в Укргідрометцентрі.

Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у південних та східних областях місцями пориви 15-20 м/с.

Прогноз погоди на 9 жовтня 2021 / meteo.gov.ua

У неділю, 10 жовтня, також опади не очікуються. Вітер північно-східний, 5-10 м/с, у Приазов'ї місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі від 4 градусів тепла до одного градуса морозу, вдень +9...+14 градусів. На Півдні та Сході країни вночі +1...+6 , вдень – від 11 до 16.

Прогноз погоди на 10 жовтня 2021 / meteo.gov.ua

Погода в Києві на вихідних буде сухою, очікується невелика хмарність. Вітер північно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3 градуси вище нуля, вдень +11...+13.

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Погода в Україні

Синоптик Наталка Діденко повідомила, що в Україні очікується зміна погоди після ослаблення впливу антициклону Lioba. За її прогнозом, 9-10 жовтня в Україні повсюдно буде сухо та сонячно. Вітер очікується східний і північно-східний, на сході та південному сході ймовірність штормових поривів.

Народний синоптик Леонід Горбань склав прогноз погоди в Україні на листопад 2021. Згідно з його розрахунками, в третій декаді місяця можливі морози до -9 градусів.

За прогнозом синоптика Вазіри Мартазінової, зима 2021-22 й наступні зими в Україні будуть морозними. При цьому очікуються перепади температури повітря - від сильних заморозків до відлиги.

Фахівець підкреслила, що зима в Україні нікуди не дінеться навіть в умовах глобального потепління.