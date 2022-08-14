Україна плаватиме: синоптики попередили про грози і потужний град весь тиждень

Грози і зливи покинуть північ України 18 серпня.
Погода в Україні у найближчий тиждень буде небезпечною. Як прогнозують синоптики, спека ослабне і буде заливати дощами.
За прогнозом Укргідрометцентру, 15 серпня варто чекати дощ з грозою в південно-західних і західних областях України, в Одеській, Миколаївській та Кіровоградській областях. Температура повітря і далі буде спекотною, до 37 градусів плюс. Найспекотніше на східних територіях.
16 серпня дощі будуть заливати всю Україну. Температура повітря вночі становитиме +15...+20 на Правобережжі України та +20 ... + 25 на Лівобережжі. Вдень повітря прогріється до + 23...+28, у південній частині, на північному сході та сході +28 ... + 33.
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Зливи, грози і град не покинуть Україну і 17 серпня. Найспекотніше, як і раніше буде на сході і в південних регіонах. Середня денна температура - + 28 ... + 35.
Грози і зливи покинуть північ України 18 серпня. У центральних і східних областях пройдуть дощі з грозами, місцями сильні зливи. Нічна температура повітря в західних регіонах впаде до + 15-17.
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