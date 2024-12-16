Мокрий сніг, хуртовини та потужний вітер: синоптики попереджають про сильну негоду

Ви дізнаєтеся:
- Коли в Україну прийде похолодання
- Де оголосили потужне штормове попередження
- Де синоптики прогнозують +12
Погода в Україні 17 грудня буде теплішою, але дощовою та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
На високогір'ї Закарпатської області через снігопади та хуртовини очікується сніголавинна небезпека. Там оголосили ІІІ рівень небезпечності.
Майже у всіх областях України, крім Закарпаття, будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності. Це може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.
Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що початок тижня в Україні буде вітряним та вологим. На північному сході очікується мокрий сніг, а на території інших областей - дощі. Будуть дуже сильні пориви вітру - до 25 м/с.
У зв'язку з потеплінням температура повітря може підвищитись до +12 градусів. Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабшає у четвер. А вже у неділю, 22 грудня, в Україну знову прийде похолодання.
Хто така Наталія Діденко
Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.
Погода 17 грудня
В Україні 17 грудня буде хмарно. У цей день мокрий сніг та дощі прогнозують у Карпатах, на сході та північному сході країни; на півдні буде дощ. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.
"Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 7-12°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить +12
За даними meteoprog, 17 грудня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+12 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до 0...+3 градусів.
Погода 17 грудня у Києві
У Києві 17 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. На дорогах у цей день буде ожеледиця. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-18 м/с. Там оголосили І рівень небезпечності.
"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Погода в Україні – останні новини
Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.
Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.
Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.
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Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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