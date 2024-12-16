Мокрий сніг, хуртовини та потужний вітер: синоптики попереджають про сильну негоду

В Україну йде потепління, але вже через декілька днів температура повітря знову почне падати.

https://glavred.net/synoptic/mokryy-sneg-meteli-i-moshchnyy-veter-sinoptiki-preduprezhdayut-o-silnoy-nepogode-10622924.html Посилання скопійоване

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / фото: Главред

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україну прийде похолодання

Де оголосили потужне штормове попередження

Де синоптики прогнозують +12

Погода в Україні 17 грудня буде теплішою, але дощовою та сніжною. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На високогір'ї Закарпатської області через снігопади та хуртовини очікується сніголавинна небезпека. Там оголосили ІІІ рівень небезпечності.

відео дня

Майже у всіх областях України, крім Закарпаття, будуть сильні пориви вітру - 15-20 м/с. Оголошено штормове попередження - І рівень небезпечності. Це може призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що початок тижня в Україні буде вітряним та вологим. На північному сході очікується мокрий сніг, а на території інших областей - дощі. Будуть дуже сильні пориви вітру - до 25 м/с.

У зв'язку з потеплінням температура повітря може підвищитись до +12 градусів. Протягом середи-четверга опадів стане менше, вітер послабшає у четвер. А вже у неділю, 22 грудня, в Україну знову прийде похолодання.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / фото: ventusky

Погода 17 грудня

В Україні 17 грудня буде хмарно. У цей день мокрий сніг та дощі прогнозують у Карпатах, на сході та північному сході країни; на півдні буде дощ. Вітер буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-20 м/с.

"Температура вночі 0-5° тепла; вдень 3-8° тепла, у південній частині 7-12°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +12

За даними meteoprog, 17 грудня в Україні буде тепліше. Найтепліше буде в Одеській області. Там температура повітря підвищиться до +6...+12 градусів. Найнижча температура буде у Луганській області. Там температура повітря опуститься до 0...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / фото: meteoprog

Погода 17 грудня у Києві

У Києві 17 грудня буде хмарно. Синоптики в цей день прогнозують дощі. На дорогах у цей день буде ожеледиця. Вітер в цей день буде західний зі швидкістю 7-12 м/с. Також очікуються сильні пориви вітру - 15-18 м/с. Там оголосили І рівень небезпечності.

"Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8° тепла; у Києві вночі 1-3° тепла, вдень 5-7° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 17 грудня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що будуть сніг і мороз -7 градусів – стало відомо, у яких областях України у вихідні буде найхолодніше. Дощі з мокрим снігом накриють лише частину України, подекуди будуть нічні морози.

Погода в Україні взимку 2024-2025 буде відносно теплою, а більше половини днів можуть відзначитися більш комфортною температурою. Як прогнозує метеорологиня Віра Балабух, найтеплішим місяцем зими 2024-2025 стане січень.

Раніше Балабух назвала найхолодніший місяць зими. Загалом середня сезонна температура повітря очікується на кілька градусів вищою за норму.

Вас також може зацікавити:

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред