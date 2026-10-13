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Магнітна буря G2 охопила Землю: коли закінчиться затяжний шторм

Анна Косик
13 жовтня 2026, 09:36
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Дослідники попередили метеозалежних людей про можливе погіршення самопочуття.
Магнітна буря G2 охопила Землю: коли закінчиться затяжний шторм
Прогноз магнітних бур 13-15 жовтня / фото: pixabay

Ви дізнаєтеся:

  • Якої сили будуть магнітні бурі у найближчі дні
  • Коли геомагнітна активність стабілізується

Останні два тижні магнітні бурі червоного рівня атакують Землю майже безперервно. Але дані Британської геологічної служби свідчать про те, що цей період геомагнітної активності скоро закінчиться.

Ще 13-14 жовтня очікуються магнітні бурі рівня G2. Але до 15 жовтня ситуація стабілізується. Щоправда, наразі невідомо, чи надовго.

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Магнітна буря G2 охопила Землю: коли закінчиться затяжний шторм
Магнітні бурі 13-14 жовтня / фото: скріншот

Про джерело: Британська геологічна служба

Британська геологічна служба - дослідницька установа, яка частково фінансується державою і має на меті поглиблення геонаукових знань про геологію Сполученого Королівства та її континентальний шельф шляхом систематичних зйомок, моніторингу та досліджень, пише Вікіпедія.

За даними meteoagent, сьогодні, 13 жовтня, К-індекс 5 відповідає магнітній бурі червоного рівня. Резонанс Шумана, що визначає збурення фону під час магнітної бурі, також на червоному рівні. Сонячний спалах С1 відповідає жовтому рівню.

Завтра, 14 жовтня, ситуація покращиться, адже К-індекс знизиться до 4, тобто жовтого рівня. Попередньо, повна стабілізація геомагнітної активності відбудеться 15 жовтня, коли показник 3,3 відповідатиме зеленому рівню.

Магнітна буря G2 охопила Землю: коли закінчиться затяжний шторм
Геомагнітна активність 13-15 жовтня / фото: скріншот

Як магнітні бурі можуть впливати на людей

У період сонячної активності багато людей відчувають погіршення самопочуття. Зокрема у них з'являються такі симптоми як:

  • головний біль
  • запаморочення
  • нудота
  • біль в області серця
  • слабкість
  • сонливість
  • біль у спині та суглобах
  • підвищений тиск
  • загострення хронічних захворювань
Магнітна буря G2 охопила Землю: коли закінчиться затяжний шторм
Вплив магнітних бур / Інфографіка: Главред

Як полегшити самопочуття під час магнітної бурі

Під час підвищеної сонячної активності чутливим до магнітних бур людям потрібно дотримуватися декількох правил, щоб покращити своє самопочуття, а саме:

  • Обмежувати вживання жирної, гострої та борошняної їжі;
  • Надавати перевагу сезонним фруктам, горіхам та рибі;
  • Відмовитися від кави, алкоголю та сигарет;
  • Перебувати на свіжому повітрі та гуляти пішки;
  • Регулярно провітрювати кімнати.

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Що таке магнітна буря?

Магнітна буря - це збурення геомагнітного поля, яке може тривати від кількох годин до кількох діб. Вони спричиняються збуреними потоками сонячного вітру, які надходять у магнітосферу Землі та взаємодіють із нею. Ці геомагнітні бурі можуть впливати на техніку і навіть людський організм. Вони можуть спричинити порушення або поломки в апаратурі космічних апаратів, вивести з ладу електронну техніку на Землі.

Що стосується впливу магнітних бур на людський організм, то однозначної відповіді на це питання немає. Однак багато хто зазначає, що під час геомагнітного шторму в них погіршується самопочуття. Про це повідомляє Вікіпедія.

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