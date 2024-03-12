Вітер 28 м/с і сильні опади: в Україну вриваються дощі зі снігом

Погода в Україні 13 березня буде дощовою та сніжною. Опади прогнозують майже у всіх областях. Про це повідомляє Укргідрометцентр.
За даними ventusky, у східних областях України можуть бути сильні пориви вітру - 28 м/с.
Погода 13 березня
В Україні 13 березня буде хмарно з проясненнями. В цей день синоптики прогнозують мокрий сніг та дощ у всіх областях України, крім північно-східних. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, у східних областях 2-7° морозу, на заході та півдні країни 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 8-13°", - йдеться у повідомленні.
В Україні вдарить -2
За даними meteoprog, 13 березня в Україні буде дощовим і сніжним. Найнижча температура повітря буде на території Луганської області. Там температура повітря опуститься до -2...+5 градусів. Найтепліше буде в Закарпатській області. Там температура повітря підвищиться до +8...+11 градусів.
Погода 13 березня у Києві
У Києві 13 березня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день прогнозують невеликий дощ та мокрий сніг. У цей день вітер буде південно-східний зі швидкістю 7-12 м/с.
"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу, вдень 1-6° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 2-4° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.
Що таке Укргідрометцентр?
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
Погода в Україні
Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.
Синоптики дали прогноз по регіонах, якою буде погода в Україні у березні. Синоптики сходяться на думці, що справжнього тепла в березні, ймовірно, не буде. Навіть у Криму березень може виявитися холоднішим, ніж лютий.
Нагадаємо, Україну атакував майже 7-бальний шторм – у країні весь тиждень вируватиме магнітна буря. Очікується, що магнітна буря знизиться до мінімуму лише 13 березня.
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