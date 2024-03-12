Коли відступлять морози: синоптикиня назвала дату потепління в Україні

Вночі температура повітря уже буде плюсовою, а денна температура в деяких областях підійметься до позначки +15 градусів.

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Погода в Україні – синоптик сказала, коли відступлять морози/ unsplash.com

Погода в Україні почне ставати теплішою уже з середи, 13 березня. Починаючи з цього дня нічні температури повітря поступово ставатимуть вищими.

Денні температури також підніматимуться й у деяких областях досягатимуть позначки до +15 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Птуха, повідомляє NV.

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"З 13 березня нічні морози по країні поступово відступають і нічна температура подекуди сягне +3, на півдні +1…+6. Вдень +2…+8, і лише 14 березня на Закарпатті, Одещині і в Криму +9…+15. Доволі високі показники. 15-16 березня вночі від +4 до -2, південь та Закарпаття – від +1 до +6, а вдень +5…+14 вже у більшості областей. Температура буде підвищуватися", – розповіла Птуха.

Також вона зазначила, що загалом на наступні вихідні, 16 і 17 березня, опадів не буде. Проте 17 березня надійдуть атмосферні фронти з північного заходу, отже можуть бути опади у неділю та в наступний понеділок, 18 березня. Це стосується переважно західних, північних і центральних областей.

"Та наразі все ж бачимо тенденцію до незначного, але підвищення температури, принаймні, вже ночі не такі морозні", – сказала синоптикиня.

Погода в Україні 13 березня/ meteoprog

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Птуха Наталія Птуха – синоптик в Українському гідрометеорологічному центрі ДСНС України, завідувачка сектору взаємодії зі ЗМІ в УкрГМЦ. Співпрацює українськими телеканалами, радіостанціями та інформаційними джерелами.

Погода в Україні

Раніше синоптик попередив про небезпечну погоду – Україну накриє сніг і вріже -8 градусів. Синоптик Ігор Кібальчич розповів про погоду на тиждень, з 11 по 17 березня. Він зазначив, що погода в Україні тимчасово погіршиться, у низці регіонів буде йти мокрий сніг, а пориви вітру досягатимуть 17 м/с.

Також раніше повідомлялося, що в Україну прийде серйозна негода. Морози, сніг і подекуди дощі принесе в Україну циклон, який насувається з південного заходу Європи.

Нагадаємо, в Україні оголосили штормове попередження. Швидкість вітру у багатьох областях України буде досягати 20 м/с.

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